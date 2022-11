Neprepričljivi Brooklyn pri vodilni ekipi zahoda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na petek bodo v ligi NBA na sporedu le tri tekme, na delu pa ne bo nobenega od slovenskih predstavnikov. Med drugim bo na sporedu obračun vodilne ekipe zahodne konference Portland Trail Blazers in Brooklyn Nets, ki pa ne morejo biti tako zadovoljni z začetkom sezone. Nets so na 15 tekmah zmagali le šestkrat, neuspešni so bili na zadnjih dveh tekmah.