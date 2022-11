V petek je bila izjemno redka kartica takrat še novinca v ligi NBA Luke Dončića na dražbi prodana za 3,12 milijona dolarjev (3,02 milijona evrov). Gre za rekordno vrednost za košarkarske kartice, ki so bile dane v prodajo na preverjenih javnih dražbah.

A Luka Doncic rookie card sold for $3.12 million with buyer's premium, the most ever paid for a basketball card at a public auction.https://t.co/ab8zhdZzCg