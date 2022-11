Na parketu 10 ekip, samo ena pa ni dosegla stotice

Zelo zanimivo je bilo v Oregonu, kjer sta se spopadli trenutno najboljši ekipi zahodne konference, domači Portland Trail Blazers in Utah Jazz. Gostje so tekmo dobili s 118:113. Tekmo je odločil Jordan Clarkson, ki je dosegel 28 točk, od tega osem zaporednih v zadnjih dveh minutah. Malik Beasley je s klopi dosegel 29 točk in tako ima Utah zdaj na vrhu Zahoda 12 zmag in šest porazov. Pri Portlandu, ki ostaja pri 10 zmagah in ima zdaj šest porazov je bil s 23 točkami prvi strelec Anfernee Simons.

V noči na ponedeljek bodo Dallas Mavericks in Luka Dončić še enkrat igrali z Denver Nuggets in Vlatkom Čančarjem, Goran Dragić pa bo s Chicagom spet na delu v torek zjutraj, ko se bodo Bulls doma pomerili s podprvaki lige, Boston Celtics.

Liga NBA, 19. november: Atlanta Hawks : Toronto Raptors 124:122 (po podaljšku)

Indiana Pacers : Orlando Magic 114:113

Philadelphia 76ers : Minnesota Timberwolves 112:109

Portland Trail Blazers : Utah Jazz 113:118

Los Angeles Clippers : San Antonio Spurs 97:119

