Čančar najboljši s klopi, Denverju pomagal do 12. zmage

Na četrtkov ameriški praznik zahvalni dan so čez lužo igrali le tekme ameriškega nogometa (NFL), v petek pa so se na igrišča vrnili hokejisti in košarkarji. V ligi NBA je bilo tako odigranih kar 14 tekem, samo dve od 28 ekip pa nista dosegli stotice. Torej ni bilo prave obrambe, kot da so košarkarji večer prej pojedli preveč purana in drugih prazničnih dobrot. Zagotovo pa ne Vlatko Čančar, ki si je pred dnevi končno izboril minute in jih upravičil tudi ob zmagi Denverja nad Clippersi, ko je dal 13 točk.

Denver Nuggets se prebijajo na vrh zahodne konference. Na 19. tekmi so zmagali dvanajstič. Los Angeles Clipperse so premagali s 114:104. Svoj delež pa je znova dal tudi Vlatko Čančar, ki je igral 25 minut in dosegel 13 točk, dve asistenci in ukradel eno žogo ter blokiral en met nasprotnika. Bil je najboljši košarkar Denverja s klopi, saj so dali vsi ostali skupaj 18 točk. Levji delež k zmagi pa so prispevali košarkarji, ki so pred dnevi izpustili nekaj tekem zaradi bolezni ali pozitivnega testa na koronavirus: Aaron Gordon 29 točk, Jamal Murray 21 točk in devet asistenc ter Nikola Jokić 19 točk in 13 skokov. Pri Clippersih, ki še naprej pogrešajo najboljša posameznika Kawaia Leonarda in Paula Georga, je bil najbolj učinkovit rezervist John Wall (23 točk).

Goran Dragić Foto: Reuters Goran Dragić je s Chicago Bulls na 19. tekmi sezone doživel že 11. poraz. Tekmo prej je zaradi lažje poškodbe rame izpustil, na tej pa je že igral in dal v 11 minutah na parketu dve točki. Oklahoma City Thunder je zmagala s 123:119. Pri zmagovalcih je kar šest košarkarjev doseglo dvomestno število točk, največ (30) jih je dal Shai Gilgeous-Alexander. Pri Bullsih pa sta izstopala le DeMar DeRozan (30 točk) in Zach LeVine (27), medtem ko je Nikola Vučević sicer dosegel 13 točk in imel še 13 skokov, a je iz igre zgrešil kar 15 od 23 metov (tudi šest od sedmih trojk).

Luka Dončić bo naslednjo tekmo igral v soboto zvečer po srednjeevropskem času (ob 23. uri), ko bo nasprotnik Dallasa Toronto.

Liga NBA, 25. november: Los Angeles Clippers : Denver Nuggets 104:114

Vlatko Čančar (Denver) je igral 25 minut in dal 13 točk ter imel 2 asistenci, ukradeno žogo in blokado.



Oklahoma City Thunder : Chicago Bulls 123:119

Goran Dragić (Chicago) je dal 2 točki v 11 minutah. Charlotte Hornets : Minnesota Timberwolves 110:109

Orlando Magic : Philadelphia 76ers 99:107

New York Knicks : Portland Trail Blazers 129:132 (po podaljšku)

Boston Celtics : Sacramento Kings 122:104

Indiana Pacers : Brooklyn Nets 128:117

Miami Heat : Washington Wizards 110:107

Houston Rockets : Atlanta Hawks 128:122

Memphis Grizllies : New Orleans Pelicans 132:111

Milwaukee Bucks : Cleveland Cavaliers 117:102

San Antonio Spurs : Los Angeles Lakers 94:105

Phoenix Suns : Detroit Pistons 108:102

Golden State Warriors : Utah Jazz 129:118

Lestvica: