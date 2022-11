Dončićeva nova bravura z napako, strelski rekord junaka Čančarja

Začetnih 2:0 in 5:3 sta bili edini vodstvi Dallas Mavericks v razprodani areni v Bostonu, sicer pa so imeli gostitelji vseskozi nadvlado na domačem parketu. Celtics so pokazali, zakaj so najbolj vroča ekipa v ligi NBA in zakaj imajo trdno osnovo, da gredo lahko v tej sezoni zelo daleč.

Čeprav je bilo nekaj negotovosti glede nastopa prvega zvezdnika domačega moštva Jasuma Tatuma in njegovega gležnja, je stisnil zobe in se vnovič predstavil v lepi luči. S 37 točkami je bil med najzaslužnejši, da je zmaga ostala doma.

Tatum dal vedeti, kaj je dejal Dončiću po blokadi

Navijači so ponoreli dobri dve minuti pred koncem dvoboja, ko je prav Tatum odigral poglavitno vlogo. Pred tem je najprej žogo silovito zabil skozi obroč, na nasproti strani je Dončić naredil prekršek v napadu, nakar je slovenski košarkar storil novo še v obrambni polovici igrišča prav nad Tatutom, ki je zadel oba prosta meta za vodstvo s 121:107, za nameček pa je sledila še njegova blokada nad Dončićem.

Vrhunci tekme med Bostonom in Dallasom

In prav ta obrambna poteza je bila tudi tema pogovora ob zaključku tekme na novinarski konferenci, saj je predstavnike sedme sile zanimalo, kaj je po tej akciji Tatum dejal slovenskemu košarkarju: "Pohecala sva se. Dejal sem mu, da nisem želel, da zabije žoge v koš. Pogledal me je in vprašal: "Ali si res mislil, da bom zabil?" Luka je eden najboljših košarkarjev v ligi, izjemno nadarjen, spoštujem ga."

V delirij je spravil navijače, ki so pozdravili 14. zmago v sezoni, s katero so se utrdili na prvem mestu vzhodne konference, hkrati pa so tudi najboljša ekipa v ligi NBA.

Najboljši strelec pa še vedno ostaja Dončić. Tokrat se je zaustavil pri 42 točkah (met za 3 3/8, za 2 14/20, prosti meti 5/9). Četrtič v sezoni mu je uspelo preseči številko 40, kar ga uvršča na sam vrh. Joelu Embiidu in Stephu Curryju je uspel ta podvig trikrat. A ni imel razloga za zadovoljstvo, saj je s soigralci zabeležil osmi poraz, drugega zaporednega.

Košarkar s številko 77 na hrbtu je tokrat igral 40 minut, v tem času pa zbral še devet asistenc in osem skokov, medtem ko mu pet izgubljenih žog ni bilo v ponos. S 26 točkami se je izkazal še Christian Wood, a dvojec ni mogel pomagati Dallasu, da bi še petič zapored premagal Boston. Prejšnji dvoboji so bili vselej izjemno razburljivi do konca, se odločali v izdihljajih, tokrat pa so Celtics že prej postavili stvari na svoje mesto.

Poraz proti Chicago Bulls so tako igralci Bostona hitro pozabili in se vrnili na zmagovite tirnice. Biki pa so bili uspešni tudi ponoči na gostovanju pri drugi najboljši ekipi v ligi Milwaukee Bucks. Goran Dragić zaradi težav z levo ramo ni mogel pomagati soigralcem, se pa je lahko razveselil nove zmage, s katero so zdaj na enajstem mestu na Vzhodu – najboljših šest ekip se bo neposredno uvrstilo v končnico, moštva od sedmega do desetega bodo odigrala dodatne kvalifikacije za preostali dve prosti mesti.

Rekord Vlatka Čančarja, ki je igral ključno vlogo tudi v podaljšku

Medtem je Dallas na divjem Zahodu z devetimi zmagami na desetem mestu, vsega dve ga denimo ločita od vodilnih Phoenix Suns. Ravno toliko so oddaljeni tudi Denver Nuggets, ki so v noči na četrtek do zmage prišli po podaljšku. Na gostovanju pri Oklahoma City Thunder je svoj trenutek vendarle dočakal slovenski reprezentant Vlatko Čančar. Čeprav je bilo sprva čutiti, da mu bo trener spet namenil le drobtinice, saj je po poškodbi vnovič v polnem pogonu Nikola Jokić, je presenetljivo igral kar 35 minut.

Vrhunci tekme med Oklahomo in Denverjem

In v tem času je prikazal odlično predstavo, ki jo je kronal z osebnim rekordom. Prvič v karieri je presegel mejo 20 točk. Zaustavil se je prav pri tej številki, se hkrati pohvalil še s petimi asistencami, štirimi skoki in tremi blokadi, povrhu vsega pa je igral pomembno vlogo tudi v podaljšku. Pred tem je imel 3,3 sekunde pred koncem rednega dela priložnost, da s trojko zagotovi svojemu moštvu zmago, a je bil po Jokićevi podaji prekretek in ostalo je pri 120:120.

Vendar se ni pustil zmesti. Po vnovični podaji srbskega košarkarja je položil žogo v koš za vodstvo s 127:122, ključna pa je bila njegova asistenca Brucu Brownu 17 sekund pred koncem, ko je Denver povedel s 129:125, medtem ko je zmago s 131:126 potrdil Jokić.

Dončića zasliševali o nogometu Po današnjem treningu so Dončića ameriški novinarsji spraševali tudi o svetovnem nogometnem prvenstvu. In za katero reprezentanco navija? "za Srbijo, saj Slovenija ne igra," je odgovoril 23-letni čarovnik s košarkarsko žogo. Po šokantnih porazih Nemčije in Argentine so ga vprašali še, kdo od njegovih soigralcev pri Dallasu je bolj trpel, Facundo Campazzo ali Maxi Kleber. "Facu, saj je velik navijač," je po poročanju Brada Townsenda odgovoril Dončić. Sportal Povratniki namučili Belgijce, španska rapsodija, Nemci in Hrvati so se opekli Doncic was asked after shootaround today which team he’s picking/rooting for in World Cup: “Serbia, since Slovenia isn t playing.” With Germany and Argentina losing, Doncic was asked whether Kleber or Campazzo is taking their loss harder. “Facu because he is a huge fan.” — Brad Townsend (@townbrad) November 23, 2022

