Čančar vzel stvari v svoje roke in pokazal, zakaj si zasluži mesto v ekipi

"V tem položaju sem že veliko let pri Denverju. Delam trdo, sem pripravljen. Za večino je to težko," je po veliki predstavi dal vedeti slovenski košarkar Vlatko Čančar, ki je za zmago proti Oklahoma City Thunder dosegel 19 točk, kar je njegov strelski rekord v ligi NBA.

Za košarkarje v ligi NBA je najtežje, ko ne dobivajo priložnosti oziroma le drobtinice. Obdobje se lahko zavleče v večletno čakanje. Za glavo so to zelo težki trenutki. Če kdo ve, kaj pomeni čakanje, je to Vlatko Čančar, ki je vse od prihoda v najmočnejšo klubsko košarkarsko tekmovanje na svetu v največji meri držal stik z žogo le na treningih.

Vstopil je v četrto sezono, zaigral na vsega 80 tekmah, v povprečju 7,5 minute na tekmo. Lani se je zdelo, da je počasi začel dobivati pravi prostor pod soncem, nakar je sledila poškodba, ki ga je oddaljila od parketa.

Z dobrimi predstavami na EuroBasketu je bilo pričakovati, da ga bodo bolj v pogon vključili tudi pri Denver Nuggets. A se je spet znašel na stranskem tiru. Vse do zadnjega obračuna. Na prvih desetih tekmah sezone je denimo skupaj igral le deset minut. Ko je bil na stranskem tiru prvi zvezdnik Nikola Jokić, je enkrat igral 23 minut. Zadnjo tekmo proti Detroitu je spet presedel na klopi, nakar je v noči na četrtek sledilo veliko presenečenje.

Na gostovanju proti Oklahomi City Thunder je odigral kar 35 minut. Skoraj toliko kot v celotni sezoni skupaj. Priložnost je izkoristil z obema rokama in se pogumno podal v tekmo. Na koncu rednega dela je imel po podaji Jokića celo priložnost, da bi s trojko odločil zmagovalca, vendar je zgrešil. Trener ga je pustil igrati tudi v podaljšku, kjer je prispeval dve od skupno 19 točk in tudi asistenco. S tem se je lahko pohvalil z osebnim strelskim rekordom.

"V tem položaju sem že veliko let pri Denverju. Delam trdo, sem pripravljen. Za večino je to težko. Osredotočam se na manjše stvari. In to me dela dobrega," je po tekmi dejal Čančar, ki je s tem dosegel osebni rekord. Hkrati je bil odličen v obrambnih nalogah, pri tem pa je bil nekoliko skromnejši v svoji izjavi: "Vedel sem, da bom imel pomoč soigralcev. Opravili smo dobro delo, zato je bilo lažje pokrivati. Ekipna obramba je odločila."