Dončićeva poteza navdušila: objel fanta, ki je premagal raka, in mu podaril superge

Na vsakem koraku, kjer se pojavi, želijo navijači ustaviti Luko Dončića in se z njim fotografirati, ga prositi za avtogram ... Pred dvobojem z Boston Celtics je zvezdnik pristopil do fanta, ki je imel ob sebi tablo in na njej zapisano, da je prebolel raka. Sezul si je superge, jih podpisal, mu jih dal in ga za tem še objel.