Westbrook krvavel in želel obračunati s pestmi #video

Russell Westbrook je na tekmi Los Angelesa in San Antonia dobil močan udarec v obraz, da je bilo potrebno šivanje rane. Košarkarji so si še skočili v lase.

Los Angeles Lakers so v noči na nedeljo prišli do šele sedme zmage v sezoni lige NBA, potem ko so s 143:138 premagali San Antonio Spurs. Visok rezultat ne kaže na posebej čvrsto obrambo, a vsaj ena poteza je zagotovo bila več kot groba. Branilec Lakersov Russell Westbrook je v boju za žogo dobil tako močan udarec v obraz, da je na parketu pošteno krvavel. Udaril ga je center Spursov Zach Collins.

Westbrook je bil po udarcu besen kot ris in je želel z nasprotnikom obračunati kar s pestmi. Hitro so ga ustavili LeBron James in preostali soigralci. Dobil je tehnično napako. Collinsu pa so sodniki dosodili nešportno osebno napako druge stopnje, kar je pomenilo izključitev. Zdravniki so Westbrooku takoj zašili rano, tako da je lahko nadaljeval s tekmo.

"Ko sem videl rano, sem tudi sam želel nekaj narediti Collinsu," je po tekmi priznal James, ki je bil z 39 točkami in 11 skoki prvi strelec Lakersov.