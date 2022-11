Zvezdnik ni mogel prehvaliti Dončića

Trojni dvojček z 41 točkami, 12 skoki in 12 asistencami je dosežek, o katerem številni košarkarji lahko le sanjajo. Če k temu dodamo še štiri ukradene žoge, pridemo do nove statistične zanimivosti. Le desetim košarkarjem v zgodovini lige NBA je uspelo doseči kaj takega. In Luka Dončić se je v noči na sredo sam podpisal pod ta dosežek.

Dončiću všeč, da je kradel žoge

"Zgrešil sem šest prostih metov, kar je nespremenljivo," je bil prvi odziv Dončića na njegovo dobro vsestransko predstavo, nakar je z nasmeškom na obrazu dal vedeti, kaj mu je bilo v statistični koloni najbolj všeč: "Da sem imel štiri ukradene žoge. Po mojem sem jih imel pet (smeh, op. a.). Dal sem vse od sebe. Na koncu sem bil zelo utrujen. Ne bom lagal. Potrebovali smo to zmago. Josh (Josh Green, op. a.) je odigral dobro tekmo, Tim (Tim Hardaway jr.) je bil zraven. Odigrali smo dobro tekmo. Obramba je bila dobra. Kot ekipa smo bili pravi."

Po takšni predstavi so obrazi v zmagovalnem moštvu razumljivo veseli in na ta račun slišimo tudi kakšno šalo. Glavni trener Dallas Mavericks Jason Kidd se je denimo pošalil, ko so ga vprašali, kaj si misli o Lukovi predstavi. "Glejte, dolgočasno je," je povedal in nadaljeval: "Poglejte, eden najboljših na svetu je in to počne. Poseben je."

Curry namenil Dončiću lepe besede

Zmaga za Mavs je bil potrebna kot voda v Sahari, potem ko so izgubili štiri zaporedne tekme. Zdaj so na desetem mestu v zahodni konferenci, a le štiri zmage oddaljeni od vodilnih Phoenix Suns in tri od drugih Denver Nuggets.

Foto: Reuters

Aktualni prvaki Golden State Warriors, ki so ponoči morali priznati premoč Dallasu, so na devetem mestu z zmago več od teksaškega moštva. Stephen Curry je bil z 32 točkami najboljši strelec poraženega moštva, po koncu tekme pa je pel hvalnice slovenskemu čudežnemu dečku: "Zaradi njegove velikosti in spretnosti obvladovanja žoge si nenehno na trnih. Ker zna zadeti tudi za tri točke, te mora vseskozi skrbeti. Trojko lahko zadene s korakom nazaj, zato moraš pritiskati nanj. A zna hitro spremeniti svojo igro in se zna dobro odzvati na različne prijeme. Njegov pregled nad igro je neverjeten. Nekakšen napadalen komplet je. Ko dobro zadeva od daleč, kot mu je to uspevalo danes, ga je težko zaustaviti. Skušaš mu kakšno stvar odvzeti, a nadaljuje v svojem slogu. Na izjemno visoki ravni igra in iz leta v leto postaja boljši."