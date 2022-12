Novi priložnosti za Dragića in Čančarja

V noči na ponedeljek bosta v ligi NBA znova na delu Vlatko Čančar in Goran Dragića. Čančarja z Denverjem že danes ob 21.30 čaka gostovanje pri New Orleans Pelicans, Dragić pa z Bulls na delu pri Sacramentu.

Denver Vlatka Čančarja, ki v zadnjem času dobiva nekaj več priložnosti za dokazovanje, je na zadnjem obračunu s porazom proti Atlanti prekinil niz štirih zaporednih zmag. Zdaj bodo Nuggets proti New Orleans Pelicans iskali priložnost za vrnitev na zmagovite tirnice. Denver je trenutno s 14 zmagami in osmimi porazi tretja ekipa zahoda, povsem enak izkupiček ima tudi New Orleans, tako da se obeta hud boj za vrh lestvice, saj ima vodilni Phoenix le zmago več od obeh tekmecev.

Čančar v tej sezoni v povprečju dosega 5,7 točke, 1,6 skoka in 0,9 asistence na tekmo. Foto: Reuters

Zatem delo čaka še Gorana Dragića, ki bo s Chicagom gostoval pri Sacramentu. Chicago je klonil na zadnjih dveh zaporednih tekmah, skupno so Bulls pri skromnem izkupičku devetih zmag in 13 porazih, s čimer so šele na 12. mestu vzhodne konference. Tudi tokrat zasedbo Billyja Donovana čaka težka naloga, saj bodo gostovali pri Sacramentu, ki je z 12 zmagami in devetimi porazi na petem mestu zahoda.

Liga NBA, 4. december: 21.30 New Orleans Pelicans - Denver Nuggets

22.00 San Antonio Spurs - Phoenix Suns

0.00 Brooklyn Nets - Boston Celtics

0.00 Detroit Pistons - Memphis Grizzlies

0.00 New York Knicks - Cleveland Cavaliers

0.00 Sacramento Kings - Chicago Bulls

0.00 Washington Wizards - Los Angeles Lakes

3.00 Portland Trail Blazers - Indiana Pacers

Lestvici:

Preberite še: