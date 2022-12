Sanjska četrtina Dončića za konec neslavnega niza Dallasa

Košarkarji Dallas Mavericks so s sanjskim drugim polčasom vendarle prišli do svoje druge zmage v gosteh v tej sezoni. Luka Dončić je s soigralci gostoval pri New York Knicks, kjer igra tudi nekdanji Maverick Jalen Brunson, in prišel do visoke zmage s 121:120. Dončić je tokrat blestel v tretji četrtini, kjer je dosegel 19 od skupno 30 točk, k svojemu dosežku pa je dodal še osem skokov, sedem asistenc in tri blokade.

Liga NBA, 3. december: New York Knicks : Dallas Mavericks 100:121 Učinek Luke Dončića: 30 točk (7/12 za 2, 4/9 za 3, 4/4 prosti meti), 8 sk., 7 as., 1 ukr. žoga, 3 blok., 5 izg. žog v 29:28

Ena tekma in dva povsem različna obraza Dallas Mavericks na gostovanju pri New York Knicks. Če se je še v prvem polčasu, ko so zaostajali tudi za 15 točk, zdelo, da bo Dallas nadaljeval klavrne predstave v gosteh, pa so Mavericks v drugem polčasu močno stopili na plin in vendarle prišli do svoje druge zmage na desetih gostujočih tekmah v tej sezoni. Z zmago pa so končali niz šestih zaporednih porazov na tujem. Dončić je blestel v ključnih trenutkih tekme, na koncu se je ustavil pri 30 točkah, osmih skokih in sedmih asistencah, zaradi visoke prednosti Dallasa pa v zadnji četrtini sploh ni stopil na parket.

Na obračunu so imeli tako Dončić kot preostali košarkarji Dallasa dodatno spodbudo, saj jim je na drugi strani stal nekdanji soigralec in član Dallasa Jalen Brunson. Kot je pred srečanjem poročala ameriška novinarka Callie Caplan, je Dončić v Madison Square Garden prišel v posebni majici s posebnim napisom "JB Son ('sin' Jalena Brunsona, op. p.), kar je posledica stave, ki jo je Dončić izgubil pred časom, ko sta z nekdanjim soigralcem stavila na tekmi lige NFL med Philadelphio Eagles in Dallas Cowboys. Dončić je ob vhodu v šali dejal, da ne želi, da ga v tej opravi tudi fotografirajo. "Sovražim to," je v smehu dejal slovenski košarkar, ki pa mu zatem v prvem polčasu ni bilo do smeha.

Slab prvi polčas

A Dončiću se v prvem polčasu ni smejalo. Košarkarji Dallasa so tekmo odprli že v nekakšni standardni postavi Dončić, Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, Dwight Powell in Tim Hardaway Jr., ta je tudi dosegel prvi koš oziroma trojko na tekmi. Zatem je sledil odgovor gostiteljev s kar 9:0, pri katerih je obračun v prvi postavi odprl tudi nekdanji član Dallasa Jalen Brunson. Mavericks so srečanje znova slabo odprli v obrambi, v dobrih treh minutah so prejeli kar 14 točk, kar je bil prvi preplah za stratega Jasona Kidda, za nekaj začudenih pogledov pa je že v prvi četrtini poskrbel Brunson, ki je mrkega pogleda odkorakal v garderobo, a se je nato na veselje domačih navijačev hitro vrnil na parket.

Odziv ene od navijačic Dallasa, ko je mimo odkorakal Brunson:

Dallasu tudi v nadaljevanju prve četrtine ni uspelo slediti igri New Yorka, ki je prvo četrtino osvojil z 32:20. Dončić je v zadnjem trenutku prve četrtine z več kot polovice igrišča poskusil met za tri, bil uspešen, a je bil njegov poskus za odtenek prepozen. Slovenski košarkar je v prvi četrtini dosegel sedem točk, na drugi strani pa je bil nerešljiva uganka Julius Randle, ki je vknjižil kar 14 točk.

Neverjetna Dončićeva trojka, a jo je prehitela ura:

Svojega debija v dresu Dallasa tudi danes ni dočakal novi član Kemba Walker. Jason Kidd je dejal, da se bodo o njegovem nastopu odločali dan za dnem. Nekaj skrbi o njegovem zdravju je z zadnjim intervjujem vzbudil generalni direktor Dallasa Nico Harrison, ki je za stanje Walkerjevih kolen dejal, da "nikakor ni dobro", a je po njegovem mnenju še vedno najboljše v zadnjih dveh letih. Ob Walkerju v zasedbi Dallasa zaradi bolezni ni bilo niti Christiana Wooda.

V prvem polčasu kar 30 poskusov Dallasa za tri

Dallas je bil tudi v drugi četrtini daleč od blesteče igre, a kljub temu se gostiteljem ni uspelo odlepiti od tekmecev. Mavericks so že v prvem polčasu kar 30-krat poskusili z metom za tri, uspešni so bili le devetkrat, od tega je Dončić zadel eno trojko v petih poskusih. Dallas je ob koncu prvega polčasa dvakrat izenačil, a so domači na glavni odmor na srečanju kljub temu odšli s prednostjo 59:52. Pozitiven izplen za Dallas je bil v prvem polčasu skok, s katerim so imeli na zadnjih srečanjih ogromno težav.

Tokrat so v prvih 24 minutah zbrali le tri skoke manj od nasprotnika (26:29). Je pa Dallas zadel le dobrih 33 odstotkov metov iz igre (15/48), medtem ko je New York zadel več kot polovico vseh metov (21/38). Sive lase je Dallasu v prvem polčasu povzročal predvsem Randle, ki je dosegel 21 točk, pri Dallasu je Dinwiddie dosegel 12 točk, Dončić pa se je podpisal pod 11 točk.

Obračun nekdanjih soigralcev in prijateljev Dončića (30 točk) in Brunsona (13 točk) je pripadel prvemu. Foto: Reuters

Sanjski drugi polčas

Dallas je drugi polčas začel veliko bolj odločno in z veliko več energije. Najprej je s trojko izid po slabih štirih minutah poravnal Dončić (65:65), za novo vodstvo šele prvič po začetku tekme, ko je Dallas vodil s 3:0, pa je bil v enem izmed naslednjih napadov uspešen še Hardaway Jr. (68:65).

Ravno omenjena dvojica je zatem nadaljevala vroči niz, ki ga je pri zaostanku New Yorka z 68:78 poskušal pretrgati strateg New Yorka Tom Thibodeau, njegov poskus pa ni obrodil sadov. Nasprotno. Dallas je v dobrih sedmih minutah tretje četrtine New York nadigral s kar 26:9, z dvema trojkama pa je k zajetni prednosti Dallasa ob koncu prispeval še Dončić, ki je v tretji četrtini dosegel kar 19 točk. Gostje so tretjo četrtino na koncu dobili s kar 41:15, pred zadnjimi 12 minutami pa ja četa Jasona Kidda vodila s kar 93:74.

Počitek za Dončića v zadnji četrtini

Zaradi visoke prednosti Dončić v zadnji četrtini sploh ni stopil na parket, njegovi soigralci pa so še naprej leteli po parketu in brez težav obdržali visoko prednost. Košarkarji Dallas Mavericks so tako vendarle popravili vtis, ki so ga pustili na nekaterih zadnjih tekmah, sploh v gosteh. Dallas je na koncu slavil s 121:100. Dallas je drugi polčas dobil s kar 69:41, potem ko je v drugem delu tekme zadel kar 15 trojk.

Dončić je imel tokrat tudi dobro pomoč soigralcev, Hardaway Jr. je dosegel 28 točk, od tega kar osem trojk iz 13 poskusov, Dinwiddie pa je bil na koncu blizu trojnega dvojčka (17 točk, devet skokov, devet asistenc). Na drugi strani je Randle, ki je že v prvem polčasu dosegel 21 točk, v drugem k svojemu dosežku dodal še tri, nekdanji Maverick Brunson pa je vknjižil 13 točk, z New Yorkom je zabeležil deseti poraz na 23. tekmi v sezoni. Dallas je zdaj spet pri polovičnem izkupičku (11-11).

Dallas naslednja preizkušnja čaka v noči na torek (2.30), ko bo v areni American Airlines gostoval Phoenix.

Liga NBA, 3. december: New York Knicks : Dallas Mavericks 100:121

Randle 24, Quickley 23, Barrett in Brunson 13; Dončić 30 (7/12 za 2, 4/9 za 3, 4/4 prosti meti), 8 sk., 7 as., 1 ukr. žoga, 3 blok., 5 izg. žog v 29:28, Hardaway Jr. 28 (8/13 za 3, 7 sk.), Dinwiddie 17 (9 sk., 9 as.), Kleber 13 22.00 Los Angeles Clippers - Sacramento Kings

