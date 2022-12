Najslabša ekipa lige z razpoloženim Hrvatom šokirala Dončića in Dallas

Novo gostovanje in nov klavrn poraz za Dallas Mavericks. Luka Dončić je s soigralci tokrat s 125:131 klonil po podaljšku na gostovanju pri Detroit Pistons, ki so bili do te tekme najslabša ekipa lige. Slovenski košarkar je tokrat tekmo končal z dvojnim dvojčkom (35 točk, 10 asistenc, 5 skokov), zadel je tudi pomembno trojko za podaljšek, a to na koncu bilo dovolj za uspeh Dallasa. Pri Detroitu je vlogo prvega strelca s 30 točkami prevzel Hrvat Bojan Bogdanović.

Košarkarji Dallas Mavericks nadaljujejo s katastrofalnimi predstavami v gosteh. Na svoji deveti tekmi na tujem v tej sezoni so Mavericks izgubili še osmič, s tem pa ima Dallas drugi najslabši gostujoči izkupiček v ligi. Na tekmah v gosteh je slabši le še Orlando, ki je za eno zmago potreboval deset tekem.

Le dva dni po veliki zmagi nad prvaki Golden State Warriors so bili košarkarji Dallasa povsem razglašeni, na koncu so bili po podaljšku prekratki na gostovanju pri Detroitu, ki je bil do te tekme sicer s povprečjem dobrih 108 doseženih točk na tekmo ena najslabših ekip v številu doseženih točk na domačih tleh. Pistons so prišli do svoje šeste zmage v 18. poskusu, s čimer so se na vzhodu dvignili iz zadnjega mesta, ki ga zdaj zaseda Orlando. Dallas je z desetimi zmagami in enajstimi porazi šele enajsta ekipa zahoda.

Vrhunci igre Luke Dončića:

Luka Dončić je bil s 35 točkami najboljši strelec tekme, a je bilo to na koncu ob novi porazni predstavi zasedbe Jasona Kidda drugotnega pomena. Detroit je na koncu zbral kar 20 skokov več od Dallasa (64:44), Dallas pa je pokopalo tudi katastrofalno izvajanje prostih metov. Gostje so jih zadeli le 14 iz 29 poskusov, štiri v šestih metih je zapravil tudi Dončić, ki z ekipo po tej tekmi ne more imeti pretiranih razlogov za optimizem. Po 21 tekmah v sezoni je Dallas peta najslabša ekipa lige v izvajanju prostih metov, ob tem pa Mavs že vse od leta 2000 niso na posamezni tekmi, kjer so imeli na voljo več kot 20 prostih metov, te izvajali z manj kot 50-odstotno uspešnostjo.

Vrhunci tekme:

Dončić je z novimi 35 točkami zdaj skupno za Dallas dosegel že 7.633 točk s čimer je na večni lestvici strelcev pri Mavericks na sedmem mestu prehitel Brada Davisa (7.623 točk). Pred njim je zdaj na šestem mestu Jason Terry, ki je v dresu Dallasa vknjižil 9.953 točk.

Izenačen prvi polčas, nato pa ...

V prvem polčasu sta bili ekipi večino časa izenačeni, prvih 12 minut se je končalo z izidom 36:36, ob polčasu pa so za točko vodili domači košarkarji (61:60). Kljub temu da so bili večino časa v stiku z nasprotniki pa se Dallas ni mogel pohvaliti z bleščečo predstavo, voz Dallasa pa je v prvem polčasu z 20 točkami vlekel Dončić. V tretji četrtini je pri Mavericks sledil razpad sistema, s povsem razglašeno igro v obrambi in pri skoku, kar je Detroit znal izkoristiti, povedel pa je tudi z dvomestno razliko, kar se je na ostalih tekmah Pistonsov v tej sezoni zgodilo le še devetkrat.

Tudi v zadnji četrtini so sledile številne napake v igri Dallasa, ki pa je kljub temu gostiteljem ves čas tekal za petami, na koncu pa sta bili le dve minuti malce bolj energične predstave dovolj, da je Dallas izsilil podaljšek. V zaključku je namreč Dallas le nekoliko strnil vrste. Gostje so minuto in pol pred koncem rednega dela še zaostajali s 109:117, a je uspešno lovljenje najprej s trojko odprl Tim Hardaway Jr.

Tim Hardaway Jr. je s 26 točkami končno prevzel eno od vodilnih vlog pri Dallasu. Foto: Reuters

Trojka Dončića odločilnega pomena

Točno minuto pred koncem je Dončić pri zaostanku s 112:117 zgrešil oba prosta meta, a je nato enega izmed redkih skokov Dallasa v napadu ne tej tekmi dobil Hardaway Jr., ki je žogo podal do slovenskega košarkarja, ta pa je 53 sekund pred koncem zadel trojko in s tem dosegel tudi svoje prve točke v zadnji četrtini. Na drugi strani je nato zgrešil Alec Burks, za Dallas pa je 22 sekund izid na 117 s polaganjem poravnal Reggie Bullock. Po minuti odmora je nato za Detroit odgovornost prevzel Isaiah Stewart, ki je poskusil z metom za tri, ob skoku Dallasa pa se je tekma nato prevesila v podaljšek.

Pomembna trojka Dončića za podaljšek:

Luka Doncic misses two free throws but hits a three after the offensive rebound to cut the lead by 2 😱pic.twitter.com/1mREmKjHml — Mavs Nation (@MavsNationCP) December 2, 2022

Dončić je v dodatnem času dosegel prve štiri točke za Dallas, a je Detroit v zaključku poskrbel, da je zmaga ostala doma. V zadnjih dveh minutah so Pistons zadeli dva meta za tri, odločilnega je 41 sekund pred koncem dosegel Killian Hayes (dve trojki v podaljšku), ki je svojo ekipo popeljal do vodstva s 131:125, s tem pa postavil tudi končni izid in odločil vprašanje o zmagovalcu.

Bogdanović je tekmo končal pri 30 točkah. Foto: Reuters

Poleg Dončića sta v zasedbi Dallasa zadovoljivi predstavi pokazala Hardaway Jr. (26 točk) in Christian Wood, ki je bil precej opazen predvsem v drugem polčasu, kjer je nekaj časa celo sam držal stik z Detroitom. Wood je na koncu 25 točkam dodal še osem skokov. Pri gostiteljih je vlogo prvega strelca prevzel Hrvat Bojan Bogdanović, ki je dosegel trideset točk, od tega pet trojk iz šestih poskusov. Hayes, ki je postal junak v podaljšku, je dosegel 22 točk, Marvin Bagley III pa je 19 točkam dodal še 13 skokov.

Dallas bo novo tekmo odigral že v soboto (18.30 po slovenskem času), ko bo gostoval pri New York Knicks in nekdanjemu članu Mavsov Jalenu Brunsonu.

Kemba Walker je bil na tekmi z Golden Statom v American Airlines Areni. Foto: Reuters Na gostovanju v Detroitu je bil z ekipo Dallasa tudi že nova okrepitev Kemba Walker, ki pa je tekmo spremljal še kot gledalec. Walker je bil prisoten že tudi ob zmagi Dallasa nad Golden Statom. "Upam, da se jim bom kmalu lahko pridružil," je v prvem intervjuju po tekmi z Warriors dejal Walker. "Počutim se dobro. Tega ne pravim kar tako. Vem, da že nekaj časa nisem igral, a počutim se res dobro, tako se nisem počutil že nekaj časa. Vzel sem si čas in prišel na raven, ki si jo želim. Vem, lahko to govorim, a upam, da bom kmalu lahko to tudi dokazal," je o svoji pripravljenosti povedal Walker, ki je imel sicer kronične težave s koleni, zadnjo tekmo pa je odigral 16. februarja v dresu New York Knicks. V prvem intervjuju je spregovoril tudi o sodelovanju z Dončićem. "Ta 'otrok' je poseben, ne čuti pritiska," je bil jasen 32-letni Američan. Kdaj bo Walker prvič stopil na parket, še ni znano. "Najprej ga moramo spraviti na igrišče in potem bomo videli, kako se bo počutil. Nekaj časa ni treniral, zato je veliko odvisno od njegovega počutja," je o tej temi dejal strateg Dallasa Jason Kidd.

Liga NBA, 1. december: Detroit Pistons : Dallas Mavericks 131:125*

Bogdanović 30 (5/6 za 3), Hayes 22 (8 as.), Bagley III 19 (13 sk.); Dončić 35 (6/11 za 2, 7/14 za 3, 2/6 prosti meti), 5 sk., 10 as., 3 ukr. žoge, 3 izg. žoge v 41:02, Hardaway Jr. 26 (6/14 za 3), Wood 25 (10/13 met iz igre, 8 sk.), Kleber 10

