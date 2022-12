Air Vlatko leti v Atlanto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Denver je zmago za Phoenixom, vodilno ekipo zahodne konference lige NBA. Dobili so zadnje štiri tekme (skupaj 14 od 21), potem ko sta se po covidu na parket vrnila Nikola Jokić in Jamal Murray, izvrstno pa je svoje minute izkoristil tudi Vlatko Čančar. Koprčan je na zadnjih desetih tekmah v povprečju igral po 16 minut in dosegal 7,2 točke.

Atlanta ima 12 zmag in deset porazov, njihov najboljši posameznik Trae Young pa je s povprečjem 27,8 točke na tekmo trenutno deseti strelec lige. Hawks so na zadnjih desetih tekmah zmagali samo štirikrat.

Liga NBA, 2. december: Charlotte Hornets - Washington

Atlanta Hawks - Denver Nuggets

Boston Celtics - Miami Heat

Brooklyn Nets - Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers - Orlando Magic

Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies - Phialdelphia 76ers

San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans

Utah Jazz - Indiana Pacers

Golden State Warriors - Chicago Bulls

Lestvici: