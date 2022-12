Kazen, ker je navijaču Dallas Mavericks namenil grde besede

"Enjoy the f***** game, shut up."



Draymond Green has been fined $25,000 for "directing obscene language to a fan" Joe Dumars has announced.pic.twitter.com/WiVkj1p2cM — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 2, 2022

Liga NBA je kaznovala Draymonda Greena zaradi incidenta 11 minut in 20 sekund pred koncem tekme med Dallas Mavericks in Golden State Warriors, ki so jo pred dnevi dobili Luka Dončić in soigralci.

Ker se je verbalno znesel nad navijačem, mu je vodstvo tekmovanja namenilo 25 tisoč dolarjev kazni. Pred tem je moral v tej sezoni v blagajno lige že nakazati 41 tisoč dolarjev, kar je bila posledica osmih tehničnih napak.