Dva obraza, eden skrb vzbujajoč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob pogledu na sezono Dallas Mavericks hitro pridemo do spoznanja, da so Luka Dončić in soigralci na domačih tleh odločni in preskakujejo ovire, medtem ko imajo na gostovanjih obilne težave. Če bodo želeli doseči kaj podobnega kot v pretekli, bodo morali spremeniti nekaj konkretnega.

"To je še bolj žalostno," je trener Dallas Mavericks Jason Kidd po porazu proti najslabši ekipi na vzhodu odgovoril na vprašanje, ali čuti frustracije, da so na devetih tekmah na gostovanjih zmagali le enkrat: "Razočarani smo, ker smo bili preslabi v obrambnih nalogah."

Luka Dončić je ob porazu s 125:131 dosegel 35 točk, zbral 10 asistenc, pet skokov in tri ukradene žoge, a je verjetno tudi sam nejevoljen ob dejstvu, da je zgrešil štiri od šestih prostih metov – vključno z dvema povsem ob koncu rednega dela. A so žoge metali mimo tudi moštveni kolegi. Celo več so jih zgrešili kot zadeli (14 od 29).

Nasploh so na zadnjih petih tekmah premalo učinkoviti z linije, ki označuje proste mete. Njihova uspešnost je manjša od 65 odstotkov. Kot zanimivost, nobena zasedba Mavs ni metala prostih metov pod 50 odstotki vse od leta 2000. V luči končnice je to lahko skrb vzbujajoč podatek, saj prav prosti meti velikokrat odločajo zmagovalca.

Vrhunci tekme Detroit Pistons – Dallas Mavericks



Povrhu vsega je Detroit igral brez drugega najboljšega strelca Cada Cunninghama, kar daje še večjo težo Pistons ob skalpu Dallasa. Predvsem so skrb vzbujajoči tudi skoki, če gledamo z vidika Mavericks. Domači so dobili to košarkarsko prvino s kar 52:30.

Dallas je nazadnje zmagal zunaj American Airlines Centra 27. oktobra, ko so na kolena spravili Kevina Duranta in preostale košarkarje Brooklyn Nets. Po četrtini sezone je na enajstem mestu izenačene zahodne konference, a se bodo morali podvizati, če bodo želeli obrniti trend in se vključiti v boj za končnico.

Drugačen obraz bodo morali pokazati predvsem na gostovanjih, na katerih so bili v preteklih letih bistveno bolj uspešni. V pretekli so v rednem delu denimo zmagali na 23 in izgubili na 18 tekmah ter bili pred vstopom v končnico peta najboljša ekipa. Trenutno ima v vsej ligi le Orlando slabši izkupiček na gostovanjih – ob eni zmagi je zabeležil devet porazov.

Foto: Reuters

Vsi vemo, da so Mavs sezono končali nato v konferenčnem finalu, v katerem so morali priznati premoč kasnejšim prvakom Golden State Warriors.

Če se bodo želeli približati tem višavam, bodo morali nekaj konkretnega spremeniti, sicer bodo tudi v prihodnje sledili slabi večeri in razočaranje.

Dallas je na zadnjih šestih tekmah izgubil kar petkrat, nov test na gostujočih tleh pa čaka Dončića in ekipo že v soboto v popoldanskem času. Ob 18.30 po slovenskem času bodo gostovali v legendarnem Madison Square Gardnu, kjer se bodo pomerili z New York Knicks.