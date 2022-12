Košarkarji Dallas Mavericks so v napeti končnici v gosteh premagali Denver Nuggets (116:115) in zmagoviti niz podaljšali na tri tekme. Luka Dončić, trenutno najbolj vroči strelec lige NBA in eden izmed največjih kandidatov za osvojitev prestižnega priznanja MVP-igralca sezone, se je izkazal z novim trojnim dvojčkom, že 52. v karieri. Kljub skromnemu metu iz igre (5/17) je prispeval 22 točk, 12 asistenc in 10 skokov. Vlatko Čančar se pri gostiteljih v sedmih minutah ni vpisal med strelce. Cleveland je ugnal L.A. Lakers, Detroit pa je bil boljši od Miamija.

Gordon 27 (met iz igre 10/13), 8 sk., Hyland 20 (trojke 5/10), Jokić 19, 8 sk., 8 as., Hardaway Jr. 29 (trojke 6/8), Dončić 22 (met iz igre 5/17), 12 as., 10 sk., Finney-Smith 19 (trojke 5/10), Wood 14, 6 sk., Dinwiddie 13, 7 as.

Učinek Luke Dončića: 22 točk (met za tri 4/9, met za dve 1/8, prosti meti 8/9), 10 sk., 12 as., 1 blok., 5 izg. žog v 37 minutah

Učinek Vlatka Čančarja: 0 točk (met za dve 0/1), 3 sk., 1 as., 2 izg. žogi v 7 minutah

Košarkarjem Dallasa gre v tej sezoni bolje proti tekmecem z vrha lestvice. To so dokazali tudi na gostovanju v Koloradu, kjer so se po izjemno razburljivi končnici veselili pomembne zmage (116:115), tretje zaporedne v ligi NBA, s katero so dokončno prekinili obdobje rezultatske krize in manj prepričljivih predstav. Tokrat je Luka Dončić ekipo popeljal do zmage na malce drugačen način. Kot prvi strelec lige NBA se je bolj osredotočal na organizacijo napada, uspešen pretok žoge in razigraval soigralce. To se mu je obrestovalo. Ko je bil na parketu, je bil Dallas boljši od gostiteljev za sedem točk.

Ne le, da je vknjižil že 52. trojni dvojček v karieri, s čimer je le še podkrepil fenomen uspehov pri komaj 23 letih, ob njegovem skromnem metu iz igre (5/17), ko je bila roka nemirna zlasti pri metu za dve točki (1/8), ni toliko trpel rezultat. Večino srečanja ni prevzemal večje odgovornosti in iniciative pri zaključevanju napadov. Prve točke na srečanju je vpisal šele proti koncu uvodne četrtine.

Manjkali so zlasti njegovi prodori pod koš, a je na koncu pogled na semafor, ko je Dallas po veliki drami premagal Denver s 116:115, odtehtal vse. Tudi vse muke, ki so jih navijači Mavericks doživljali v zadnjih štirih minutah, ko se je velika prednost Kiddove zasedbe (101:111) nepričakovano hitro stopila in je Denver 37 sekund pred koncem po trojki Brucea Browna celo povedel s 112:111.

Napeto vse do piska sirene

Luka Dončić je v zadnji četrtini iz igre zgrešil kar nekaj pomembnih metov, a velja podobno tudi za Jamala Murrayja. Foto: Reuters Takrat je občinstvo v Ball Areni norelo od navdušenja, Nuggets so se spogledovali z mogočnim preobratom. To pa je bil vseeno račun brez krčmarja. Dončić je povedel soigralce v napad, nato pa z novo asistenco, že 12. na tekmi, domiselno zaposlil Doriana Finneyja-Smitha. Ta je zadel za tri točke, to je bila njegova peta trojka na tekmi, Dallas je znova vodil (114:112), do konca srečanja pa je bilo le še 16 sekund.

Denverju se je po prekršku nad Nikolo Jokićem, ki je do takrat zadel vse štiri proste mete, ponudila priložnost za izenačenje. Srb, ki so mu domači navijači skandirali "MVP, MVP", je ni izkoristil, roka se mu je pri prvem prostem metu zatresla (113:114). Festival hitrih prekrškov je na drugi strani na črto prostih metov preselil Spencerja Dinwiddieja. Dončićev soigralec, ki je v Denverju bolj kot s točkami razveseljeval z asistencami, je bil kos pritisku.

Dallas je povedel za +3 (116:113), a je Jamal Murray, ki je večji del srečanja pokrival Luko Dončića, v napadu pa zadel le dva od 11 metov (zgrešil je vseh pet trojk), ponovno približal Denver na -1. Izkoristil je oba prosta meta. Do konca so bile le še štiri sekunde, ko so Nuggets storili prekršek nad Timom Hardawayem. Do takrat je proste mete metal izvrstno (9/10), a je svoje naredil pritisk. Adrenalin je bil premočan, ostrostrelec Dallasa, ki je v Denverju fantastično metal za tri točke (6/8), je zgrešil oba prosta meta.

Kanadčan Jamal Murray, ki je proti Dallasu pogrešal poškodovanega soigralca Michaela Porterja Jr., je zgrešil met za zmago. S svoje polovice je zgrešil cilj. Foto: Reuters

Gostitelji na srečo Dallasa niso imeli več na voljo minute odmora, junak srečanja je poskušal postati Murray, a je bila žoga po metu z druge polovice igrišče odločno prekratka. Kanadčan je zgrešil vse, Dallas je tako zadržal tesno prednost in se razveselil tretje zaporedne zmage, ki bo zagotovo okrepila samozavest Kiddovih izbrancev pred napornim nadaljevanjem sezone. V noči na soboto bodo gostili Milwaukee Bucks, drugo najboljšo ekipo vzhodne konference.

Najboljši strelec lige NBA do prvih točk šele v 11. minuti

Tim Hardaway Jr., ki je v zadnjem obdobju iz začetne peterke iztisnil Reggieja Bullocka, je blestel v metu za tri točke. Skupno je bil z 29 točkami prvi strelec srečanja. To je njegov strelski rekord sezone. Foto: Reuters Kako je sploh potekalo srečanje v Denverju? V dvoboj so bolje vstopili gostitelji. Denver je v dvorani Ball Arena povedel z 8:0, a so gostje iz Teksasa ekspresno vrnili udarec, izenačili na 8:8, nato pa prevzeli pobudo in si priigrali tesno prednost, ki je do konca prvega polčasa niso več izpustili iz rok. Luka Dončić se je večji del uvodne četrtine osredotočal na organizacijo napadov, v katerih sta največ točk dosegala Dorian Finney-Smith in Tim Hardaway Jr.

Srečanje je ponudilo nenavaden uvod, saj je bil Dončić, čeprav je vodilni strelec lige NBA v tej sezoni (njegovo povprečje je do tekme v Koloradu znašalo 33,4 točke na tekmo), kar nekaj časa edini član začetne peterke Dallasa, ki se sploh ni vpisal med strelce. 23-letni Ljubljančan je do 11. minute proti košu Denverja vrgel le trikrat in bil neuspešen (zgrešil je en poskus za tri in dva za dve točki), nato pa s črte prostih metov le prebil "strelski" led na tekmi. V zadnji minuti prve četrtine je naravnal roko in z dvema zaporednima trojkama pomagal Dallasu do vodstva s +7 (36:29).

Pri Denverju je Vlatko Čančar, ki se je izkazal na zadnjih tekmah, vstopil v igro že sredi prve četrtine, a se ni vpisal med strelce. Koprčan v drugi četrtini ni dočakal priložnosti, pozneje pa se je izkazalo, da je svoje odigral že na začetku tekme. Michael Malone ga namreč ni več poslal v igro.

Dallas je v prvem polčasu ohranjal prednost pred gostitelji. Čeprav se je pri Denverju v napadu prebujal prvi zvezdnik Nikola Jokić (13 točk v prvem polčasu), dvakratni dobitnik priznanja za MVP-igralca sezone, najbolj razigran pa je bil Aaron Gordon (17 točk ob metu iz igre 6/7), so na zaslužen počitek med polčasoma boljše volje krenili Mavericks. Dončić je prvi polčas končal pri 15 točkah, sedmih asistencah in šestih skokih, v Denverju je zadišalo po novem trojnem dvojčku LD77.

Do novega trojnega dvojčka še pred zadnjo četrtino

Čeprav je Denver bolje vstopil v drugi polčas in na kratko prevzel vodstvo (nazadnje pri 71:69), je Dallas odgovoril z delnim rezultatom 7:0. Ko sta Tim Hardaway Jr. in Dorian Finney-Smith začela v nizih zadevati za tri točke, so gostje ohranjali naskok. Dončić se podobno kot v prvem polčasu ni pretirano posvečal prodorom, ampak se bolj osredotočal razigravanju soigralcev. Prve točke, sploh prvi koš za dve točki, je ob prekršku tekmeca dosegel šele proti koncu tretje četrtine, ko je novo izjemno predstavo kronal s trojnim dvojčkom.

Dallas je tako v zadnjo četrtino vstopil s prednostjo +5 (91:86), sledilo pa je še zadnjih 12 minut, v katerih je Denver na krilih trojk Bonesa Hylanda kmalu ujel Teličke, a je nato vroči Hardaway Jr. vrnil Dallas v vodstvo. To je postalo le nekaj minut pred koncem še kako konkretno, saj je zraslo na +10 (101:111). Sledila je drama, v kateri je Dončić dvakrat zgrešil met za dve točki, izgubil še dve žogi, prednost gostov pa se je nevarno topila. Na koncu se je vendarle smejalo izbrancem Jasona Kidda, Dallas je na lestvici zahodne konference poskočil na sedmo mesto. Tako visoko ni bil že kar nekaj časa.

Vroči Mitchell se je znesel nad Los Angeles Lakers

Donovan Mitchell je proti Jezernikom dosegel strelski rekord sezone. Foto: Reuters Košarkarji Clevelanda so izkoristili prednost domačega parketa in premagali v tej sezoni nič kaj prepričljivo zvezdniško zasedbo Los Angeles Lakers s 116:102. Več kot tretjino vseh točk je za zmagovalce dosegel Donovan Mitchell (43), to je bil njegov strelski rekord sezone, center Jarrett Allen, povratnik po poškodbi, jih je dal 24, Darius Garland pa je prispeval 21 točk in 11 asistenc. Cleveland v tej sezoni blesti na domačih tekmah, od 12 jih je dobil kar 11, kar je njegov najboljši izkupiček po šampionski sezoni 2015/16, ko je v dresu Cavaliers izstopal še LeBron James.

Goste iz mesta angelov je močno prizadela odsotnost Antonia Davisa. Odigral je le osem minut, v katerih je prispeval le eno točko, nato pa zaradi znakov bolezni (gripa) zapustil igrišče in sklenil dvoboj. Davis se tako po prvi četrtini ni več vrnil na parket, kar je odlično izkoristil Allen in v napadu zadel uvodnih deset metov.

LeBron James, ki je na gostovanjih v Clevelandu vedno v središču pozornosti, je prevzel vlogo prvega skakalca in pod košema zbral 17 skokov, a Jezerniki niso mogli ujeti Clevelanda. Tako so Lakers prekinili zmagoviti niz, ki je trajal štiri tekme, na lestvici pa še vedno zaostajajo za mesti, ki vodijo vsaj v dodatne kvalifikacije za končnico.

Mitchell 43 (trojke 4/8), Allen 24, 11 sk., Garland 21, 11 as.; James 21, 17 sk., Bryant 19, 9 sk., Schröder in Westbrook 16



Miami Heat : Detroit Pistons 96:116

Herro 34 (met iz igre 12/17), 6 as., Adebayo 21, 15 sk.; Bogdanović 31 (trojke 7/9), Burks 18, 9 sk., Bey 14



Gordon 27 (met iz igre 10/13), 8 sk., Hyland 20 (trojke 5/10), Jokić 19, 8 sk., 8 as., Hardaway Jr. 29 (trojke 6/8), Dončić 22 (met iz igre 5/17), 12 as., 10 sk., Finney-Smith 19 (trojke 5/10), Wood 14, 6 sk., Dinwiddie 13, 7 as.

