Dončić v svojem svetu, z njim nimajo stika

Po domači zmagi proti Phoenix Suns so Dallas Mavericks po praktično 24 urah na kolena spravili še drugo ekipo v zahodni konferenci, ki prav tako meri visoko. Denver Nuggets so v svoji dvorani morali priznati premoč Luki Dončiću in druščini.

S trojnim dvojčkom (22 točk, 12 asistenc in 10 skokov) je prispeval levji delež k tesni zmagi s 116:115. To je njegov šesti trojni dvojček v sezoni, kar ga z naskokom uvršča na prvo mesto. Na drugem mestu je s tremi Nikola Jokić, dva imata Pascal Siakam iz Toronta in od danes še Jo Morant, nato pa najdemo 11 košarkarjev s po enim tovrstnim dosežkom.

Luka Doncic has more triple-doubles this season than the



combined.

Na večni lestvici lovi Birda

Statistiki onstran Atlantika so se pozabavali s številkami in ugotovili, da je Dončić zbral več trojnih dvojčkov kot 24 ekip skupaj. Na večni lestvici lige NBA je z 52 trojnimi dvojčki na desetem mestu in lahko se zgodi, da že letos ujame devetega Larryja Birda, ki jih je v karieri zbral 59. Najvišje na lestvici je Russell Westbrook, ki je še vedno aktiven, trenutno pa je pri številki 194.

Jayson Tatum je vroč, enako tudi njegovi Boston Celtics. Foto: Reuters

V prvi vrsti pa je Dončić vesel, da se mu je z Dallasom uspelo povzpeti na lestvici zahodne konference. Če je bilo še pred nekaj dnevi njegovo moštvo zasidrano na enajstem mestu, ki po koncu rednega dela pomeni konec sezone, je današnji pogled bolj prijeten. S 13 zmagami in 11 porazi je Dallas sedmi, a se v taboru Mavs zavedajo, da je pred njimi še dolga pot in da jim tekmeci dihajo za ovratnik. Dvanajsti Los Angeles Lakers imajo na primer zgolj tri zmage zaostanka.

Bo po tej sezoni čas za prvega Slovenca z nazivom MVP?

Luki kaže dobro tudi v boju za naziv najkoristnejšega košarkarja (MVP) sezone. Če bi gledali le statistične podatke, potem je z naskokom najboljši, saj je najboljši strelec lige, povrhu vsega pa tudi najbolj raznovrsten – 32,9 točke, 8,6 skoka, 8,7 asistence. A se pri iskanju najboljšega gleda tudi ekipni uspeh. In za zdaj je po lestvici, ki jo vodijo na uradni strani nba.com, na vrhu Jayson Tatum, ki v povprečju dosega 30,8 točke, 8,3 skoka in 4,2 asistence na tekmo. Pred tem so bili za Dončićem prav vsi, vendar je črn niz, ko so od šestih tekem izgubili na petih, vplival, da je zdrsnil na drugo mesto.

V soboto si bosta iz oči v oči zrla Giannis Antetokounmpo in Luka Dončić. Foto: Reuters

V igri za laskavo lovoriko sta tudi junaka prejšnjih sezon. Nikola Jokić je bil najboljši zadnji dve sezoni, Giannis Antetokounmpo dvakrat zapored pred njim. Srbski košarkar ima v povprečju naslednje številke: 23 točk, 10 skokov in 8,9 asistence, grški orjak pa 32,1 točke, 11,1 skoka in 5,6 asistence na tekmo. Tu je še Steph Curry (30 točk, 6,6 skoka in 7 asistence), ki je v pretekli sezoni Golden State Warriors popeljal do nove lovorike, njegova ekipa pa tudi letos spada med osrednje kandidate za laskavo lovoriko.

Če bo Dallas izboljšal ekipni trend, bi se lahko v letošnji sezoni prvič v zgodovini zgodilo, da bi slovenski košarkar prejel prestižno lovoriko MVP. Luka je v preteklih letih že večkrat konkuriral, a se mu je nagrada na koncu vselej izmuznila. Ne glede na vse pa ljubitelji košarke že čakajo, kaj bo naredil na naslednjem obračunu. In ta bo poseben, saj se bo v soboto v domačem American Airlines Centru pomeril z grškim orjakom Antetokounmpom.