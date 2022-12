Prvaki lige NBA zapravili nemogoče, Italijan spravil v delirij navijače #video

O tem, kako razburljive in nepredvidljive znajo biti končnice srečanj lige NBA, bi lahko ogromno povedali tudi košarkarji Utaha in Golden Stata. Prvakom se je nasmihala zmaga, saj so sedem sekund pred koncem vodili s 123:122 in imeli žogo v svoji posesti. Takrat pa si je napako privoščil Jordan Poole, sicer s 36 točkami najboljši strelec dvoboja (in celotnega večera v ligi NBA).

Izjemna končnica srečanja med Utahom in Golden Statom:

SIMONE FONTECCHIO FOR THE WIN OFF THE STEAL!@utahjazz WIN 🔥 pic.twitter.com/yyclOCRtAg — NBA (@NBA) December 8, 2022

Košarkar Utaha Nickeil Alexander-Walker je izkoristil njegovo nepazljivost in mu ukradel žogo. Malik Beasley je krenil v bliskovit protinapad, nato pa podal 26-letnemu Italijanu Simoneju Fontecchiu. Slovenski zahodni sosed je svojo najboljšo predstavo, odkar se dokazuje v ligi NBA (16 točk), kronal z zabijanjem za zmago.

Utah je po košu Italijana povedel s 124:123, do konca je bila le še dobra sekunda, v kateri Golden Statu ni uspelo resneje ogroziti koša. V dvorani v Salt Lake Cityju je sledil delirij domačih navijačev, Utah je vstal od mrtvih, s 15. zmago v tej sezoni (ob 12 porazih) pa v zahodni konferenci zaseda šesto mesto.

Bojevniki, ki so se na gostovanje v Utah podali z oslabljeno zasedbo, saj so manjkali Stephen Curry (gleženj), Draymond Green (kolk) in Andrew Wiggins (stegenska mišica), so nižje. Z izkupičkom 13–13 zasedajo šele deseto mesto, zadnje, ki vodi v dodatne kvalifikacije za končnico.