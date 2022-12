Drama v Dallasu, Dončić zgrešil met za zmago #video

Dallas Mavericks z Luko Dončićem so na svojem parketu zabeležili boleč poraz. V izjemno napetem zaključku so v svoji dvorani s 105:106 klonili proti košarkarjem Milwaukee Bucks, Dončić pa je v zadnjem napadu zgrešil trojko za zmago, čeprav je imel Dallas že pred tem večkrat možnost potrditi zmago. Slovenski košarkar je bil s 33 točkami, enajstimi asistencami in šestimi skoki prvi strelec srečanja, navdušil je z izjemnim zabijanjem v tretji četrtini srečanja.

Učinek Luke Dončića: 33 točk (10/17 za 2, 3/11 za tri, 4/10 prosti meti), 6 sk., 11 as., 2 ukr. žogi, 1 izg. žoga v 36:33

Košarkarji Dallas Mavericks so danes poklapani zapuščali American Airlines areno v domačem Teksasu. Zasedba Jasona Kidda je na domačih tleh za točko morala priznati Milwaukeeju, ki je z Dallasom dobil še drugi medsebojni obračun v zadnjih dveh tednih, čeprav je tokrat večkrat delovalo, da se bo tehtnica prevesila v stran Dallasa.

Milwaukee je z uspehom v Dallasu dobil še svojo sedmo izmed zadnjih osmih tekem, Mavericks pa so prekinili niz treh zaporednih zmag. Dallas je pokopalo predvsem katastrofalno izvajanje prostih metov, v zadnjih treh minutah sta jih Tim Hardaway Jr. in Dorian Finney-Smith zapravila kar pet, skupno pa so jih Mavericks zadeli le deset v 24 poskusih, od tega je tudi Luka Dončić zgrešil kar šest izmed desetih poskusov iz črte prostih metov. "Proste mete treniramo ves čas," razlogov za katastrofalen odstotek po koncu tekme ni našel Kidd.

Ob tem pa gostitelji niso znali izkoristiti niti odsotnosti Giannisa Antetokounmpa v zadnjih minutah srečanja.

Neuspešen poskus Dončića za zmago:

Na koncu razočarani Dončić je tokrat tekmo končal pri 33 točkah (10/17 za 2, 3/11 za tri, 4/10 prosti meti), šestih skokih, enajstih asistencah, dveh ukradenih žogah, v statistiko pa je vpisal še eno izgubljeno žogo. Njegov veliki konkurent na drugi strani Antetokounmpo pa je 28 točkam dodal še deset skokov. Grk se je razigral predvsem na začetku zadnje četrtine in bil na koncu odločilen dejavnik pri preobratu Milwaukeeja, čeprav je tekmo zaradi šestih prejetih osebnih napak sklenil predčasno.

Giannis Antetokounmpo je tekmo končal pri 28 točkam in desetih skokov, zaradi šestih osebnih napak pa je obračun končal slabe tri minute pred koncem. Foto: Reuters

Gledalci v American Airlines areni so v prvem polčasu spremljali dokaj izenačen obračun, Dallas je vodil z največ sedmimi točkami, zasedbo Dallasa pa je v prvih 24 minutah uspešno vodil Dončić, ki je v prvem polčasu dosegel 19 točk, 4 skoke in 4 asistence, na drugi strani se je prvi zvezdnik Milwaukeeja Antetokounmpo v prvih dveh četrtinah podpisal le pod pet točk in štiri skoke, kljub temu pa je zahvaljujoč odličnemu zaključku Milwaukee na glavni odmor odšel s prednostjo. Dallas je bil nekaj minut pred koncem druge četrtine še v ospredju in vodstvu s 45:38, a so Bucks z delnim izidom 14:3 prišli do preobrata z 52:48.

Kljub slabšemu zaključku prvega polčasa pa je v tretji četrtini sledil odgovor Dallasa, ki je letel na krilih domačih navijačev. Od izenačenja na 59 so Mavericks odgovorili z delnim rezultatom 19:7, tri minute pred koncem tretje četrtine je z ukradeno žogo in izjemnim zabijanjem navijače v American Airlines areni na noge spravil Dončić. Dallas je pred zadnjo četrtino vodil s 84:73.

Zabijanje Dončića:

Na začetku zadnje četrtine je nekaj več počitka prejel Dončić, kar so kot po tekočem traku izkoriščali košarkarji Milwaukeeja, ki so vztrajno topili zalogo Dallasa. Še posebej se je razigral prvi zvezdnik Antetokounmpo, ki je v dobrih petih minutah zadnjega dela dosegel kar 13 točk, od tega je slabih sedem minut pred koncem ob košu in zadetem prostem metu izid poravnal na 94:94, v naslednjem napadu pa je Pat Connaughton s trojko po dolgem času zadel za vodstvo gostov (97:95)

Izenačen zaključek in katastrofalno izvajanje prostih metov

V izenačenem zaključku je slabe tri minute pred koncem ob zaostanku s 101:102 z metom za tri poskusil Hardaway Jr., ob tem pa je nad njim osebno napako storil Antetokounmpo, ki se je ob šesti osebni napaki moral posloviti od tekme. A Hardaway Jr. je zatem zgrešil kar vse tri proste mete, kar so košarkarji Milwaukeeja v naslednjem napadu pretvorili v vodstvo s 104:101. Dallas je imel ob zaostanku s 103:104 na voljo napad, v katerem je odgovornost prevzel Dončić in z izjemnim preigravanjem ter polaganjem svojo ekipo povedel v vodstvo za točko.

Pri Milwaukeeju je nato s trojko poskusil Khris Middleton, a je bil nenatančen. Dallas je imel tako po minuti odmora 13,8 sekunde pred koncem ob vodstvu s 105:104 napad za potrditev zmage, vendar je imel Finney-Smith ogromno težav že pri izvajanju iz avta, a je na srečo gostiteljev osebno napako nad njim storil Middleton. Finney-Smith je nato stopil na črto prostih metov, kjer pa je bil dvakrat nenatančen.

Zadnji in neuspešen poskus Dončića za tri. Foto: Reuters

Devet sekund pred koncem je imel tako žogo v svojih rokah spet Milwaukee, za katerega je bil po alley-oopu po podaji Hilla iz avta uspešen Brook Lopez, ki je s tem košem postal tudi junak svoje ekipe. Dallas je nato 7,8 sekunde krenil v napad, 2,4 sekunde pred koncem pa je Kidd ukrepal z minuto odmora, po kateri pa je Dončić prevzel odgovornost in iz težkega položaja zgrešil step back trojko za zmago, zatem pa takoj odvihral iz dvorane. Dallas je v zadnji četrtini zapravil vseh sedem metov iz črte prostih metov.

Vrhunci tekme:

Pri Dallasu sta bila na koncu poleg Dončića dvomestna le še Dinwiddie, ki je dosegel 15 točk in Christian Wood, ki je 14 točkam dodal še devet skokov. Kidd je sicer priložnost za igro ponudil le devetim košarkarjem. Pri gostih je poleg že omenjenega Antetokounmpa Middleton dosegel 19 točk, Jrue Holiday pa 17.

Dallas bo imel novo priložnost že izjemno hitro, saj ga že v noči na nedeljo (2.00) čaka obračun s Chicago Bulls, s tem pa bodo na svoj račun prišli tudi slovenski ljubitelji lige NBA, saj se obeta obračun Dončić - Goran Dragić.

