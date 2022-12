Ob uspešnem povratku novi mejniki Luke Dončića

Košarkarji Dallas Mavericks so po dveh zaporednih porazih vendarle prišli do nove zmage. Mavericks so v American Airlines areni s 121:114 ugnali Oklahomo City Thunder in prišli do 14. zmage v sezoni. Po tekmi počitka se je na parket z odlično predstavo vrnil Luka Dončić, ki je bil na koncu le korak oddaljen od novega trojnega dvojčka. Tokrat se je podpisal pod 38 točk, enajst skokov in osem asistenc.

Učinek Luka Dončića: 38 točk (10/17 za 2, 3/10 za 3, 9/10 prosti meti), 11 skokov, 8 asistenc, 4 izgubljene žoge v 36:59

Košarkarji Dallas Mavericks so se po nedeljskem polomu s Chicago Bulls (115:144) zmagoslavno pobrali in prišli do zmage na srečanju z Oklahomo City Thunder. Po tekmi premora in težavah s stegensko mišico se je na parket uspešno vrnil tudi Luka Dončić. Ta je v slabih 37 minutah na parketu dosegel 38 točk (10/17 za 2, 3/10 za 3, 9/10 prosti meti), enajst skokov in osem asistenc, od tega je 32 točk dosegel že v prvih treh četrtinah.

V ligi NBA letos praktično ne mine tekma, na kateri slovenski košarkar ne bi dosegel kakšen nov mejnik in tudi na srečanju z Oklahomo je Dončić spet pisal zgodovino in izenačeval rekorde. Še na svoji 34. zaporedni tekmi vključujoč prejšnjo sezono je tako presegel mejo 20 točk in izenačil najdaljši niz v zgodovini Dallasa. Mejo 20 točk je na 34 zaporednih tekmah uspel doseči le še Mark Aguirre v sezoni 1983/84. Na tretjem mestu te lestvice je Dirk Nowitzki, ki je leta 2006 niz 20+ točk dosegel na 31 zaporednih tekmah. Ob tem je torej Dončić na prav vseh 25 tekmah na začetku sezone, na katerih je zaigral, presegel mejo 20 točk, kar je trenutno 15. najdaljši niz v zgodovini lige NBA.

Ljubljančan je ob tem še 37. v karieri dosegel dvojček in s tem izenačil rekord Nowitzkega v zgodovini franšize Dallasa.

Nič (še) od naveze Dončić-Walker

Dallas tokrat na domačem parketu ni mogel računati na Davisa Bertansa (bolezen) in Josha Greena (poškodba), po debiju na prejšnji tekmi pa tokrat priložnosti za igro ni dočakal najnovejši član Mavericksov Kemba Walker, ki tako še vedno ni dočakal svoje prve tekme ob boku Dončića. Gostitelji so prvo tekmo po zadnjem polomu začeli odločno, po slabih treh minutah in pol igre so v prvi četrtini povedli že z 12:0, a so se gostje ekspresno vrnili v igro in po prvih 12 minutah vodili z 28:23, potem ko je zadnji koš v četrtini 0,4 sekunde pred koncem iz fadeawaya dosegel Dončić.

Dallas je z ekipno predstavo uspešno ustavil Oklahomo, ki jim na prvi medsebojni tekmi sezone zadala poraz. Foto: Reuters

V drugi četrtini pa je sledil nov nalet Dallasa, ki mu je vendarle stekel met iz igre, gostitelji so drugo četrtino dobili s kar 43:24 in na krilih odlične napadalne predstave na glavni odmor odšli s prednostjo s 66:52. Dallas zatem v drugem polčasu prednosti ni več izpustil iz rok, čeprav se je Oklahoma tik pred koncem tretje četrtine približala na vsega pet točk zaostanka (90:95), pa je Dallas na koncu tekmo mirno pripeljal v svojo korist.

Dončić izgubil živce ob tehnični napaki

Dončić si je v tretji četrtini prvič po 15. novembru prislužil tehnično napako, ob tem pa je povsem izgubil živce, saj je sodnikom neuspešno dopovedoval, da se ni pogovarjal z njimi, temveč z Dwightom Powellom. "Pogovarjal sem s soigralcem," se je razhudil Dončić, ki pa ob začudenju tudi ostalih soigralcev in Jasona Kidda ni uspel spremeniti sodniške odločitve. O tehnični napaki se je po tekmi razgovoril tudi Dončić. "Vodstvu lige smo že poslali posnetke dogajanja iz sedmih različnih kotov, da bi videli, da nisem vpil na sodnika, ampak na Dwighta. Sodnik mi je dejal, da sem gledal njega, a ga nisem," je zatrdil Dončić.

Luka Doncic gets a technical for yelling at his teammate (Powell). pic.twitter.com/kM0pGsSGPm — Main Team (@MainTeamSports) December 13, 2022

Kljub temu je bil slovenski košarkar odlično razpoložen, na koncu mu je le ščepec zmanjkal do novega trojnega dvojčka. Dallas je bil tokrat za razliko od preteklih tekem tudi veliko bolj razpoložen pri prostih metih, Mavericks so zadeli 21 metov iz 25 poskusov, uspešen je bil tudi 23-letni Slovenec, ki je v desetih poskusih zgrešil le enkrat. Ob tem so bili od nasprotnika boljši tudi v skoku (58:47), zadeli so 22 trojk, medtem ko je bila Oklahoma iz črte za tri točke uspešna desetkrat.

Shai Gilgeous-Alexander je tekmo končal pri 42 točkah, a to ni bilo dovolj za uspeh Oklahome. Foto: Reuters

Dončić je imel tokrat na domačem parketu veliko pomoč soigralcev. Spencer Dinwiddie se je ustavil pri 20 točkah (4/8 za 3), desetih asistencah in sedmih skokih, pod 20 točk (6/14 za 3) pa se je podpisal tudi Tim Hardaway Jr., medtem ko je Reggie Bullock dosegel 12 točk. Vloga prvega strelca tekme je pripadla Shaiju Gilgeousu-Alexandru, ki je dosegel kar 42 točk (14/23 met iz igre), ki je sicer s povprečjem 30,8 točke trenutno tretji najboljši strelec lige, na prvem mestu je še vedno Dončić s povprečjem 32,9 točke na obračun.

Dallas je po prekinitvi dveh zaporednih porazov zdaj znova pri pozitivnem izkupičku zmag in porazov (14-13), kar ga uvršča na osmo mesto zahodne konference z enakim izkupičkom kot ga imajo prvaki Golden State Warriors, ki so trenutno deveti.

