Hud udarec za najslabšo ekipo v ligi NBA

Mladi ameriški košarkarski zvezdnik Cade Cunningham, ki so ga lani na naboru lige NBA izbrali za št. 1, je zaradi poškodbe leve noge že sklenil sezono. V tej sezoni je odigral 12 tekem, na katerih je v povprečju prispeval 20 točk, šest skokov in šest asistenc. Detroit Pistons, trenutno najslabša ekipa v ligi NBA, bodo tako sezono nadaljevali brez drugega najboljšega strelca.

Detroit gradi ekipo za prihodnost. Lani je v svoje vrste privabil enega najobetavnejših ameriških košarkarjev. Cade Cunnigham se je izkazal v krstni sezoni, v kateri je na tekmo dosegal 17,4 točke, 5,5 skoka in 5,6 asistence. Od druge sezone je pričakoval še več, a mu je načrte prekrižala poškodba.

Zlom leve golenice ga bo od košarkarskih parketov oddaljil za kar nekaj časa. V tej sezoni je odigral le 12 dvobojev. Nazadnje je nastopil 9. novembra, a okrevanje ni potekalo tako, kot bi si v klubu želeli. 21-letni Američan bo moral še enkrat pod nož, po tej operaciji pa sledi daljše okrevanje. Tako je postalo jasno, da v tej sezoni ne bo več stopil na igrišče.

Detroit Pistons je v tej sezoni na 29 tekmah zmagal le sedemkrat. Foto: Reuters

To je velik udarec za Detroit, najslabšo ekipo v ligi NBA, ki je v tej sezoni zmagala le sedemkrat. Cunningham je v povprečju dosegal 19,9 točke, 6,2 skoka in šest asistenc na dvoboj in bil drugi najboljši strelec moštva, v katerem ne manjka mladih soigralcev (Jaden Ivey, Saddiq Bey, Isaiah Stewart, Killian Hayes in Jalen Duren). Več točk od njega na tekmo dosega le izkušeni Hrvat Bojan Bogdanović (21).