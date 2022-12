Dončić porušil rekord Dallasa, navdušil z asistenco ''z drugega planeta'', a …#video

V noči na četrtek so bili v ligi NBA dejavni vsi trije slovenski košarkarji. Zmage se je razveselil le Vlatko Čančar (Denver), ki se proti Washingtonu (141:128) ni vpisal med strelce. Luka Dončić, po nove drugi strelec tekmovanja, je znova pisal zgodovino v dresu Dallasa, a na koncu kljub 30 točkam ni bil pretirano zadovoljen, saj je ostal doma praznih rok proti Clevelandu (90:105). Doma je izgubil tudi Goran Dragić, Chicago je po podaljšku klonil proti New Yorku (120:128), Dragić pa je dosegel 7 točk.

Učinek slovenskih košarkarjev v ligi NBA: Luka Dončić: 30 točk (met za tri 2/8, met za dve 7/15, prosti meti 10/11), 6 as., 5 sk., 5 izg. žog, 1 ukr. žoga, 1 blok. v 39 minutah in 19 sekundah Goran Dragić: 7 točk (met za tri 1/3, met za dve 2/4, prosti met 0/1), 1 as. v 10 minutah in 4 sekundah Vlatko Čančar: 0 točk, 1 izg. žoga v 1 minuti in 44 sekundah

Košarkarjem Dallasa na domačem parketu proti Clevelandu ni šlo kaj dosti po načrtih. Gostje so si že po prvem polčasu zagotovili krepko prednost +19 (41:60). Ta je skokovito zrasla v drugi četrtini, ko so Cavaliers z delnim rezultatom 17:0 ušli varovancem Jasona Kidda, pri katerih se je znova igra vrtela okrog Luke Dončića.

Ljubljančan je nedavno na lestvici najboljših strelcev lige NBA padel na drugo mesto. Prehitel ga je center Philadelphie Joel Embiid, ki v povprečju na tekmo dosega 33,3 točke, povprečje Dončića pa znaša 33,0. Proti Clevelandu jih je dal okroglih 30, s tem pa poskrbel za nov klubski rekord. Na zadnjih 35 tekmah je vselej dosegel najmanj 20 točk in popravil rekord, ki ga je v sezoni 1983/84 postavil legendarni košarkar Dallasa Mark Aguirre (34 zaporednih tekem).

Dončiću, ki je na tekmi znova ponudil nekaj čarobnih potez, s katerimi je navdušil občinstvo v dvorani American Airlines Center, po tekmi ni bilo do zadovoljstva. Obramba Clevelanda je zadala Dallasu ogromne težave. Mavericks so skupaj dosegli le 90 točk, LD77 pa je iz igre zadel le 9 od 23 metov.

Pri gostiteljih, ki so se v drugem polčasu najbolj približali Clevelandu na -9, sta sicer manjkala Josh Green in Max Kleber. Avstralec je zaradi poškodbe desnega komolca izpustil tretjo zaporedno tekmo, Nemec, ki ima težave z desnim kolenom, pa je manjkal drugič zapored.

Luka Dončić je poskrbel za klubski rekord. V zgodovini franšize ga še ni bilo košarkarja, ki bi na 35 zaporednih tekmah presegel mejo 20 točk. Ljubljančanu je to uspelo v letu 2022, na tekmi proti Clevelandu (30 točk), na kateri je ostal brez zmage (90:105), je tako porušil rekord. Brez njega je ostal Mark Aguirre, ki je v sezoni 1983/84 nanizal 34 tekem z vsaj 20 doseženimi točkami.

Cleveland je 23-letnemu slovenskemu zvezdniku, najbolj vročemu strelcu v ligi NBA, otežil delo z dobro igro v obrambi. Dončić je iz igre zadel le 9 od 23 metov (39,1 odstotkov). Foto: Reuters

Pri gostih je izstopal Donovan Mitchell. Proti Dallasu se je pomeril prvič, odkar je zapustil Utah Jazz. Ni skrival dodatne motivacije, saj je v prejšnji sezoni z Utahom izpadel v končnici prav proti Dončiću in druščini s skupnim rezultatom 2:4, tokrat pa je blestel z natančnim metom. Za tri točke je metal 6/9, skupno iz igre pa 13/20. S 34 točkami prvi strelec dvoboja. Pri zmagovalcih je 18 točk in 11 skokov dodal Lamar Stevens, Evan Mobley in Jarrett Allen pa sta prispevala 14 točk.

Pri Dallasu je bil drugi najboljši strelec Christian Wood. Znova ni bil član začetne peterke, a je na parketu prebil 35 minut in dosegel 20 točk. Za tri točke je metal 4/7 in dodal še 7 skokov. Dvomestno število točk sta pri Mavericks, ki so zadeli približno vsako tretjo trojko (13 od 38), dosegla še Reggie Bullock (12) in Spencer Dinwiddie (10).

Božiček Dončić osrečil najmlajše

Košarkarji Dallas Mavericks so prost dan pred obračunom s Clevelandom v domačem Dallasu v okviru vsakoletnega projekta "Piškoti z Božičkom" izkoristili za obisk otrok iz društva Vogel Alcove, ki pomaga otrokom družin brezdomcev v Dallasu.

Vodstvo lige NBA umaknilo tehnično napako Dončiću

Slovenskega košarkarja je na predzadnji tekmi kljub zmagi nad Oklahomo razjezilo dejstvo, da je v tretji četrtini prejel tehnično napako. Luka Dončić si je v tretji četrtini prvič po 15. novembru prislužil tehnično napako, ob tem pa je povsem izgubil živce, saj je sodnikom neuspešno dopovedoval, da se ni pogovarjal z njimi, temveč z Dwightom Powllom. "Pogovarjal sem s soigralcem," se je razjezil Dončić, ki pa mu ob začudenju tudi preostalih soigralcev in Jasona Kidda ni uspelo spremeniti sodniške odločitve. O tehnični napaki se je po tekmi razgovoril tudi Dončić. "Vodstvu lige smo že poslali posnetke dogajanja iz sedmih različnih kotov, da bi videli, da nisem vpil na sodnika, ampak na Dwighta. Sodnik mi je dejal, da sem gledal njega, a ga nisem," je zatrdil Dončić.

Dallas je na predzadnji tekmi ugnal Oklahomo, Luka Dončić pa je dobil prvič po 15. novembru tehnično napako. Slednjo pa je nato vodstvo lige NBA, ko je priznalo napako sodnikov, naknadno izbrisalo. Foto: Reuters

Tako Dallas kot Dončić pa so po obračunu vendarle prišli na svoj račun in dosegli svoj prav, saj je vodstvo lige po pritožbi umaknilo tehnično napako slovenskemu košarkarju, ki tako ostaja pri petih tehničnih napakah v tej sezoni. Košarkarji v ligi NBA si sicer po 16 prejetih tehničnih napak prislužijo eno tekmo suspenza, Dončiću pa so do zdaj v zadnjih dveh sezonah razveljavili še dve takšni odločitvi, obe je na koncu končal s 15 prejetimi tehničnimi napakami.

Liga NBA, 14. december:

Lestvica:

