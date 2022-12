Zvezdniki iz Los Angelesa po norem preobratu zapravili skoraj nemogoče #video

To je bil dvoboj, ki so ga zaznamovali preobrati. V eni najbolj razburljivih tekem v tej sezoni je Boston v mestu angelov po podaljšku premagal Los Angeles Lakers. Sprva se je gostom nasmihala zanesljiva zmaga, v tretji četrtini so že vodili za 20 točk (61:81), a je sledil preobrat.

Jezerniki so zaigrali kot v transu ter na krilih LeBrona Jamesa (33 točk, 9 skokov in 9 asistenc), Anthonyja Davisa (37 točk in 12 skokov) ter rezervista Russlla Westbrooka (20 točk in 14 asistenc) z delnim rezultatom 45:12 ušli na +13 (106:93). Navijači v dvorani Crypto.com so bili navdušeni, do konca so bile le še slabe štiri minute, a je sledil strm padec.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Celtics, trenutno najboljša ekipa v ligi NBA, so vrnili udarec in si prek Jaysona Tatuma, ki je dokazal, zakaj v tej sezoni spada med največje favorite za osvojitev prestižnega priznanja MVP (44 točk, 9 skokov in 6 asistenc), priborili podaljšek, nato pa si izbojevali še zmago s 122:118.

V zaključku rednega dela je gostom do končnega uspeha pomagal tudi Davis, ki je 28 sekund pred koncem zapravil dva prosta meta. Tatum je iz igre metal 15/20 (trojke 5/10), Jaylen Brown je dodal 25 točk in 15 skokov. Boston se je s tem izognil tretjemu zaporednemu porazu.

LeBron James je že 516. v karieri presegel mejo 30 točk, s tem pa na večni lestvici prehitel Wilta Chamberlaina in skočil na drugo mesto:

Congrats to @KingJames of the @Lakers on moving up to 2nd on the All-Time 30-POINT GAMES LIST! pic.twitter.com/ZrZ70z8Biu — NBA (@NBA) December 14, 2022

Vsi trije slovenski legionarji v ligi NBA bodo prihodnjič na delu v noči na četrtek. Vsi bodo računali na prednost domačega parketa. Luka Dončić bo z Dallasom gostil Cleveland, Goran Dragić bo s Chicagom gostil New York, Vlatko Čančar pa z Denverjem Washington.

Liga NBA, 13. december:

Lestvica:

