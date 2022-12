Goran Dragić je s Chicago Bulls gostoval pri nekdanjih soigralcih v Miamiju in končal niz štirih porazov, biki so zmagali s 113:103, junak srečanja je bil z 29 točkami Črnogorec Nikola Vučević. Dragić, ki ga je pričakal topel sprejem, je k zmagi prispeval osem točk. Do zmage je prišlo tudi drugo moštvo s slovenskim pridihom. Denver Nuggets so na derbiju vodilnih moštev zahoda s 105:91 ugnali Memphis Grizzlies. Nikola Jokić je vknjižil nov trojni dvojček (13 točk, skokov, asistenc), Aaron Gordon je bil s 24 točkami najbolj razpoložen med strelci pro zmagovalcih, Vlatko Čančar pa je trem točkam dodal sedem skokov.

Miami Heat in Chicago Bulls sta v obračun vstopila s popolnoma drugačno popotnico. Gostitelji na krilih štirih zaporednih zmag, gostje s štirimi zaporednimi porazi. Dolgoletni član Miamija Goran Dragić je pred vstopom na parket doživel topel sprejem v obliki aplavza.

Goran Dragic enters the game and gets a nice applause from the Miami crowd. Always well deserved. pic.twitter.com/Utsj18zu0V — Will Manso (@WillManso) December 21, 2022

Chicago je bolje začel srečanje, ob koncu četrtine vodil za deset, a v drugem delu prednost zapravil in se na odmor odpravil s petimi točkami zaostanka (52:57).

Ta se je v začetku drugega polčasa zvišal na +8, a nadaljevanje je bilo za Chicago boljše, biki so povedli z 68:65 in prednosti niso več izpustili iz rok. Praktično do konca tekme so držali dvomestno prednost, vmes vodili tudi za +19, na koncu pa slavili s 113:103.

Nikola Vučević je k zmagi Chicaga prispeval 29 točk. Foto: Guliverimage

Najbolj razpoložen član Chicaga pri strelu je bil z 29 točkami Nikola Vučević, dodal je še 12 skokov, DeMar DeRozan jih je dodal 24. Slovenski veteran Goran Dragić je "doma" igral 20 minut in pol, v statistiko pa vpisal osem točk - dve trojki - in dva skoka. Pri Miamiju je Bam Adebayo tekmo končal z dvojnim dvojčkom (27 točk, 12 skokov).

Miami je osmi na vzhodu, Chicago pa 11., Dragića in soigralce naslednja tekma čaka že v noči na četrtek pri Atlanti.

Vrhunci srečanja:

Denver že v prvi četrtini tlakoval pot k zmagi

Ball Arena v Denverju je bila prizorišče derbija večera, Nuggets so pričakali vodilno ekipo zahodne konference Memphis Grizzlies in jo spravili na kolena. Temelje zmagi so postavili že v prvi četrtini, v kateri so gostom dopustili zgolj 14 točk, sami pa so jih dosegli 35. Memphis na obračunu ni vodil niti enkrat, Denverjeva prednost je sicer nekajkrat skopnela pod deset točk, a so domači srečanje mirno pripeljali do konca.

Aaron Gordon je k zmagi Denverja prispeval 24 točk. Foto: Guliverimage

Aaron Gordon je ob zmagi dosegel 24 točk, Nikola Jokić po izjemni predstavi proti Charlottu, ko je v nedeljo prispeval kar 40 točk, 27 skokov in 10 asistenc ter se podpisal pod enega najbolj veličastnih trojnih dvojčkov, tokrat pri metu ni bil tako razpoložen, je pa vknjižil nov trojni dvojček - 13 točk, 13 skokov, 13 asistenc. Vlatko Čančar je ob zmagi igral slabih 20 minut, vpisal je tri točke, sedem skokov, dve asistenci. Pri Memphisu je blestel prvi zvezdnik Ja Morant (35 točk, 10 asistenc).

Tako Denver kot Memphis sta pri 19 zmagah in 11 porazih. Denver bo novo tekmo igral v petek, ko bo gostil Portland.

Vrhunci srečanja:

Hud poraz prvakov

Košarkarji New York Knicks so nadaljevali sijajen zmagoviti niz, za osmo zaporedno zmago so s 132:94 odpihnili branilce naslova Golden State Warriors, ki se mora znajti brez prvega zvezdnika Stephena Curryja.

Washington Wizards je na gostovanju premagal Phoenix, Utah Jazz pa na krilih Laurija Markkanena (38 točk) Detroit Pistons. Finec se je z devetimi trojkami podpisal pod rekord kariere.

