V ligi NBA zapele pesti, Nemec izgubil zavest #video

V noči na četrtek se je močno zaiskrilo na tekmi lige NBA med Detroit Pistons in Orlando Magic, ki so jo s 121:101 dobili košarkarji Detroita. Ob koncu prvega polčasa sta se zapletla Orlandov Moritzem Wagner in član Pistonsov Killian Hayes.

V Detroitu je bilo v Little Caesars Arena zelo vroče ob koncu prvega polčasa. Do glavnega odmora je ostalo samo še 33 sekund, Moritz Wagner in Killian Hayes pa sta lovila izgubljeno žogo ob stranski črti, ko je Wagner potisnil Hayesa, da je ta odletel na klop. Zatem so se v spor zapletli tudi preostali člani obeh ekip, košarkar Detroita pa se je Wagnerju hitro maščeval z močnim udarcem v zatilje, ob katerem se je Nemec sesedel, delovalo je, kot da je Wagner za nekaj trenutkov izgubil zavest, preden se je opotekajoče odpravil v slačilnico. Trener Orlanda Jamahl Mosley je sicer po tekmi zatrdil, da jo je Wagner odnesel brez posledic in da se počuti dobro.

"Morali bomo pogledati posnetek, da bomo natančno videli, kaj se je zgodilo," je dejal Mosley. "Bil sem samo zaskrbljen zaradi svojih fantov, ki so stekli proti klopi, kjer se je vse dogajalo. Moja odgovornost je, da igralce odvrnem od težav. Nisem se poskušal vmešati v spor, poskušal sem zagotoviti, da bo poskrbljeno za moje igralce," je dejal prvi mož Orlanda.

Sodniki so nato Hayesa, Wagnerja in Hamoudouja Dialloja iz Detroita, ki se je vmešal v spor, izključili. Vsi košarkarji, vpleteni v spor, bodo verjetno prejeli še dodatno kazen vodstva lige, ki bo znana v naslednjih dneh, še posebej na udaru se bo verjetno znašel Hayes. Ta je po poškodbi Cade Cunnighama dobil več priložnosti v zasedbi Detroita. Začel je zadnjih 24 tekem Pistonsov. Podobno velja tudi za Wagnerja, ki je za Orlando v prvi postavi začel zadnjih 14 tekem, potem ko se je poškodoval Wendell Carter Jr.

Trener Detroita Dwane Casey se je po tekmi spraševal, zakaj ni bilo izključenih še več košarkarjev Orlanda, ki so družno pritekli s svoje klopi do klopi nasprotnika. "Glede na to, da so pritekli do nas, potem ko so stvari izbruhnile, to zagotovo ne pomaga celotnemu dogajanju. Dogodek bi se lahko končal še mnogo huje, na takšen način se lahko začnejo zares grozne stvari," je opozoril Casey.

