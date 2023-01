Dončić se ne ustavlja: tretjič v enem tednu prek 50 točk

Zadnji večer v letu so si Luka Dončić in soigralci priigrali še šesto zaporedno zmago. San Antonio Spurs o premagali s 126:125. Ljubljančan pa je bil izjemno razpoložen kot že ves zadnji teden - dal je 51 točk in imel še devet asistenc in šest skokov.

Dallas Mavericks so si 21. zmago v sezoni (ob 16 porazih) in šesto zaporedno priigrali v zadnjih sekundah tekme, ki je bila izenačena od prve do zadnje minute. Priigral jo je Luka Dončić, ki je v zadnjih petih sekundah v skoku pobral dve žogi in zadel dva prosta meta. In San Antonio Spurse so na silvestrovo premagali s 126:125.

Dallas je v zadnji četrtini vodil že s 107:97, v končnici pa so se gostitelji 20 sekund pred koncem približali na točko razlike, Jeremy Sochan pa je zgrešil celo met za vodstvo. Štiri sekunde pred zadnjim piskom sirene je bil prav Dončić tisti, ki je zadel prosta meta za 125:122 in preboj na četrto mesto na Zahodu. Po hitrem prekršku je bil na nasprotni strani uspešen tudi Tre Jones. Sledil je še en prekršek, po katerem je Dončić prosta meta sicer zgrešil, drugega namerno, a v skoku ujel zadnjo žogo za novo zmago.

Najprej zmaga, nato je navijače Dončić razveselil še s podpisi. Foto: Reuters Dončić je bil znova izjemen, saj je dosegel 51 točk, potem ko je iz igre zadel 18 od 29 metov. Za tri točke je bil 60-odstoten (šest od desetih). Proste mete je metal nekoliko slabše (devet od 15), a kot zapisano, zadel je ključna dva. Je pa dva v zaključku tekme tudi zgrešil, da nasprotnik ni mogel odigrati postavljene akcije za zmago. V statistiko je vpisal še devet asistenc, šest skokov, štiri ukradene žoge in blokado. Na zadnjih petih tekmah ima tako povprečje 45,6 točke, 11,2 skoka in 10,2 podaje. S 25 točkami in sedmimi skoki mu je pomembno pomagal Christian Wood.

Poglejte najlepše akcije Lukove tekme z 51 točkami:

"Nisem videl košarkarja, ki bi bil sposoben česa takega"

Za Ljubljančanom je zgodovinski niz petih tekem, saj ni še noben košarkar v zgodovini na petih zaporednih dosegel več kot 250 točk, 50 skokov in 50 asistenc. Magično mejo 50 točk je na teh petih tekmah presegel kar trikrat. Spomnimo: najbolj vroč je bil na torkovi tekmi, ko je New York Knicksom dal 60 točk in imel še 21 skokov ter 10 asistenc. "Ne, želel sem si samo zmago," je na vprašanje, če si je želel prek 50, odgovoril Dončić. "V končnici smo naredili kar nekaj napak, pa to vendarle popravili. Celotna ekipa je igrala dobro v napadu, obramba ni bila v redu, ampak na koncu smo zmagali in samo to šteje."

Luka Dončić in Gregg Popovich. Tudi legendarni trener ga je opisal kot izjemnega. Foto: Reuters "To je neverjetno!" V mojih sedmih sezonah v ligi, nisem videl košarkarja, ki bi bil sposoben česa takega. Ima res izjemen niz. Igra kot MVP. Brez dvoma je eden najboljših košarkarjev v ligi," je o Dončiću govoril soigralec Wood. Podobno trener Jason Kidd: "V San Anotnio ni lahko zmagati, ampak Luka je bil znova izjemen." Besedo izjemen je uporabil tudi legendarni trener Spursov Gregg Popovich: "Mi smo igrali odlično ekipno, individualno dobro pritiskali nanj, ampak on je pač izjemen košarkar. Je zelo pameten igralec." Po tekmi sta se Dončić in Popovich prijateljsko pozdravila in objela.

Dragić na silvestrovo ni igral

Brez zmage je na silvestrovo ostal Goran Dragić. Na domačem parketu so Chicago Bulls izgubil proti Cleveland Cavaliers s 102:103. Kapetan zlate slovenske reprezentance je dobil tekmo odmora, potem ko so igrali že večer prej in premagali Detroit Pistonse, proti katerim je dosegel štiri točke.

Dončić splet zažgal že pred tekmo

Slovenski reprezentant je pred tekmo poskrbel še za nov viralen video, v katerem je koše zadeval iz nadvse nenavadnih položajev.

