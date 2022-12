Dončić tako obnorel navijače Dallasa, da poplesavajo na slovensko glasbo!

V ligi NBA še kako odmevajo imenitne predstave Luke Dončića, ki je na zadnjih tekmah neustavljiv. Mavericks so nanizali že pet zmag, 23-letni slovenski as pa nastopa kot v transu. Ko je med tednom New Yorku nasul rekordnih 60 točk in čudežno izsilil podaljšek, je od sreče zaplesal na parketu. Navijačem je bilo spontano proslavljanje Ljubljančana tako všeč, da ga poskušajo javno posnemati. In to v ritmih znane slovenske glasbene poskočnice!

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić igra svojo peto sezono v ligi NBA in pri 23 letih že spada med najboljše igralce na svetu. Svojo priljubljenost je na zavidljivo visoko raven dvignil z zadnjimi predstavami, v katerih je polnil koš tekmecev z neverjetno lahkoto, obenem pa postoril še mnogo koristnega za moštvo, zlasti s skoki in asistencami. Vknjižil je dva zaporedna trojna dvojčka, zanj pa je najpomembnejše, da pri tem zmaguje Dallas.

Nepozabno proslavljanje Dončića, ko je čudežno izsilil podaljšek proti New Yorku:

Ko so Mavericks med tednom čudežno premagali New York, dobre pol minute pred koncem so namreč zaostajali kar devet točk, je srečanje zaznamoval atraktiven koš Dončića za izenačenje na 115:115. Iz skoraj nemogočega položaja, žoga je pred tem spolzela iz rok kar treh košarkarjev New Yorka, je sekundo pred koncem poskrbel za epsko izenačenje ter dvoboj prevesil v podaljšek, v katerem je dosegel večino točk in najboljšo predstavo kariere sklenil pri rekordnih 60 točkah!

Navijačev Dallasa ni spravil v dobro voljo le s košarkarskim znanjem, ampak tudi s spontanim proslavljanjem koša za 115:115, pri katerem je od sreče zaplesal, nasmešek pa se mu je razlezel do ušes. Dončićev ples je postal uspešnica. Ko je Dallas na naslednji tekmi gostil Houston, je sredi druge četrtine sledil poseben vložek v čast slovenskega košarkarskega asa, dokaz, kako uspešno promovira svojo domovino v svetu.

The Mavs already have a “Luka Doncic Dance Cam” from his dance after the putback to force OT vs NYK pic.twitter.com/La09Olxfg3 — Nick Angstadt (@NickVanExit) December 30, 2022

Njegov ples je namreč postal ena izmed točk, s katerimi so prireditelji popestrili že tako pester spremljevalni program, v katerem načrtno skrbijo za to, da se občinstvo med tekmo zabava in širi dobro voljo. Gledalci, med njimi je večina nosila ravno Dončićev dres s prepoznavno številko 77, so oponašali njegov ples. Mlado in staro, vseeno, vsi so se zabavali in poplesavali na slovensko glasbo. Iz zvočnikov je namreč odmevala znana živahna slovenska navijaška poskočnica ''Kdor ne skače, ni Sloven'c'' v izvedbi Gamsov. Sredi Dallasa, v prepolni dvorani American Airlines Center. Kapo dol, Luka!

