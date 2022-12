LeBron James navdušil za 38. rojstni dan, izjemna predstava Čančarja! #video

Slovenski košarkarski reprezentant Vlatko Čančar se je v zadnjem nastopu v letu 2022 izkazal proti Miamiju. Denverju je do zmage (124:119) pomagal s 15 točkami, iz igre pa zadel vseh pet metov! Njegov soigralec Nikola Jokić se je podpisal pod osmi trojni dvojček v tej sezoni. Goran Dragić je svoj predzadnji večer v ligi NBA v koledarskem letu 2022 s Chicagom kronal s 4 točkami in zmago nad Detroitom (132:118). S 43 točkami je izstopal Zach LaVine. Še več jih je na gostovanju v Atlanti dosegel LeBron James. Na 38. rojstni dan je popeljal Los Angeles Lakers do zmage v gosteh (130:121) s kar 47 točkami, strelskim rekordom sezone!

Učinek slovenskih košarkarjev: Vlatko Čančar (Denver): 15 točk (met za tri 3/3, met za dve 2/2, prosta meta 2/2), 3 as., 1 ukr. žoga v 17 minutah in 53 sekundah Goran Dragić (Chicago): 4 točke (met za tri 0/2, met za dve 2/4), 2 sk., 1 as., 1 izg. žoga v 15 minutah in 27 sekundah

Slovenski košarkarski reprezentant Vlatko Čančar se je izkazal v zadnjem nastopu v koledarskem letu 2022. K zmagi Denverja je prispeval 15 točk, tri podaje in tekmecem ukradel eno žogo. Z 19 točkami, 12 skoki in 12 asistencami je nov trojni dvojček dosegel Srb Nikola Jokić, še osmi v tej sezoni, s čimer se je izenačil z dosežkom velikega prijatelja iz Dallasa Luke Dončića in že 84. v karieri, Kentavious Caldwell-Pope je k zmagi dodal 20 točk. Za ekipo s Floride je 26 točk in 10 skokov dosegel Tyler Herro.

Vrhunci predstave Vlatka Čančarja proti Miamiju (15 točk):

Košarkarji iz Michigana so šli v zadnjo četrtino s prednostjo osmih točk, pet minut pred koncem pa sta bili ekipi poravnani. Gostje so s 117:115 nazadnje vodili manj kot dve minuti pred koncem. Takrat je Jamal Murray zadel met za tri točke, v naslednjem napadu pa še prosta meta in dodal še koš iz igre ter minuto pred koncem povišal na 122:117 za Denver. Bam Adebayo je s prostima metoma 14 sekund pred koncem vrnil upanje Miamiju, a je na nasprotni strani na enak način vrnil Caldwell-Pope in novi točki sta ostali v Koloradu.

Denver je s 23. zmago še naprej najuspešnejša ekipa zahoda. Prvo mesto si deli z New Orleansom, ki je tokrat s 127:116 premagal Philadelphio. Kar 42 točk je dosegel CJ McCollum, 36 jih je dodal Zion Williamson. Pri poražencih je bil najboljši prvi strelec lige NBA Joel Embiid s 37 točkami.

Chicago izjemen v končnici, Bogdanović naskakuje rekord Kukoča

Goran Dragić v dvoboju s Coryjem Josephom (Detroit). Foto: Reuters V Chicagu je bilo napeto vse do končnice. Le 4:23 minute pred koncem je Sadiq Bey s trojko izenačil na 115:115, a do zadnjega piska sirene je Detroit nato dosegel le še tri točke, Chicago pa 17 za 16. zmago v sezoni.

Goran Dragić je k zmagi prispeval štiri točke, dva skoka in podajo. Najboljši na parketu je bil Zach LaVine, ki je s 43 točkami dosegel rekord sezone, DeMar DeRozan je dodal 22 točk, Nikola Vučević pa 19.

Hrvat Bojan Bogdanović je dosegel 20 točk za Detroit in le za malo zgrešil rekord najboljšega strelca lige NBA vseh časov s Hrvaške Tonija Kukoča. Skupaj je doslej dosegel že 9807 točk in mu do rekorda manjkajo še štiri točke. Nedvomno bo rekorder že po naslednji tekmi. Pistons zadnji dan leta 2022 gostujejo v Minneapolisu. Jaden Ivey je za poražence dosegel 22 točk in šest podaj, Alec Burks je dodal 19 točk. Detroit je sicer igral brez dveh kaznovanih igralcev. Killian Hayes mora zaradi incidenta na zadnji tekmi z Orlandom počivati na treh, Hamidoru Diallo pa na eni tekmi.

Podvig Grka, na kakršnega je liga NBA čakala 40 let!

Izkazal se je tudi Giannis Antetokounmpo. Zvezdnik Milwaukeeja je proti Minnesoti (123:114) prispeval kar 43 točk in 20 skokov. S tem se je vpisal v zgodovino lige NBA kot prvi košarkar, ki je na dveh zaporednih večerih vknjižil vsaj 40 točk in 20 skokov. To je kot zadnjemu uspelo legendarnemu, žal že pokojnemu Mosesu Malonu leta 1982.

Kralj James do rekorda sezone

Izpostaviti velja izjemno predstavo LeBrona Jamesa, ki v ligi nastopa že 20. sezono. Ta je z Los Angeles Lakers gostoval v Atlanti in se veselil zmage s 130:121. James je prav danes praznoval 38. rojstni dan, dosegel pa je kar 47 točk, 10 skokov in devet podaj. Njegov dvoboj sta v živo spremljali mama Gloria in žena Savannah. Trae Young je za domače, ki so v prvem delu vodili že za 15 točk, dosegel 29 točk.

Vrhunci predstave LeBrona Jamesa na gostovanju v Atlanti (47 točk):

V zadnjem obdobju zelo vroči Luka Dončić bo z Dallas Mavericks zadnjo tekmo v iztekajočem letu odigral v silvestrski noči. Na gostovanju pri San Antonio Spurs bo skušal niz zaporednih zmag Dallasa povišati na šest. Zadnji večer v letu 2022 bo dejaven tudi Goran Dragić, s Chicagom ga čaka domača tekma s Clevelandom.

