Severina se na Instagramu navdušuje nad Dončićem

Luka Dončić in Severina avgusta lani, ko mu je pela na zabavi ob podpisu nove pogodbe z Dallas Mavericks Foto: Facebook

Luka Dončić in Severina ne skrivata, da sta navdušena drug nad drugim.

Potem ko je Luka Dončić odigral eno najbolj neverjetnih tekem svoje kariere, mu je ob vseh navijačih čestitala tudi hrvaška popzvezdnica Severina. Na tekmi proti New York Knicksom je vknjižil rekordnih 60 točk, 21 skokov in deset asistenc, ob tem pa poskrbel za spektakularen zaključek tekme s prostim metom in košem po odbiti žogi.

Prav ta trenutek je najbolj navdušil tudi Severino, ki je Dončiću na Instagramu posvetila dve objavi, v prvi je izpostavila članek o tekmi, v drugi pa posnetek njegovega prostega meta.

Foto: Instagram

Da sta si Severina in Dončić naklonjena, je jasno že od prej, nenazadnje je prav ona pela na slavju ob njegovem podpisu nove pogodbe z Dallas Mavericksi. Dončić je zabavo takrat priredil na dvorcu Zemono, kjer su se mu pridružili tudi reprezentančni kolegi, s katerimi je pred tem na olimpijskih igrah v Tokiu osvojil četrto mesto.

