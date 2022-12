Dončić še naprej ni prvi izbor za naziv MVP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nikola Jokić (Denver Nuggets), Jayson Tatum (Boston Celtics) in Luka Dončić (Dallas Mavericks) so po tem tednu najvišje v boju za naziv najkoristnejšega igralce lige v sezoni 2022/23, so zapisali na uradni spletni strani lige NBA.