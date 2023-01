Grki napovedali prijateljsko tekmo leta

Foto: Vid Ponikvar Košarkarska zveza Grčije je presenetila z objavo na družabnih omrežjih. Že prvega januarja je namreč napovedala, da se bosta četrtega avgusta v Grčiji v sklopu priprav na svetovno prvenstvo pomerili Grčija in Slovenija. "Srečno novo leto. Prvo dejanje novega leta: vzemite koledar in si shranite ta datum," so zapisali. In šlo bo za spopad velikanov lige NBA, kar so dali Grki jasno vedeti že s promocijsko fotografijo. Na njej izstopata Giannis Antetokounmpo in Luka Dončić.

Καλή χρονιά!!! Απλά κρατήστε την ημερομηνία: 04.08.2023!

Happy new year!!! First action for 2023: Take out your calendars and just SAVE THE DATE… 04.08.2023! Do we need to say something more??? @kzs_si @FIBA #GRESLO #HellasBasketball pic.twitter.com/vAYelVvByM