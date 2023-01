Dvoboj vodilnih dobil Denver, tudi s Čančarjevimi točkami

Nikola Jokić je dal 30 točk in trojnega dvojčka dopolnil z 12 skoki in 12 asistencami. Zadel je 10 od 13 metrov iz igre. Pravzaprav je celotna ekipa Denver Nuggets metala izvrstno: iz igre 57-odstotno, tudi za tri točke skoraj 57-odstotno (17 zadetih iz 30 poizkusov). Pet košarkarjev je bilo dvomestnih. En sam met (trojko) je zgrešil Vlatko Čančar, ki je v 17 minutah na parketu dal osem točk (dve trojki) in imel še en skok. In tako so Denver Nuggets premagali vodilno ekipo vzhodne konference Boston Celtics s 123:111.

Vlatko Čančar je dal osem točk. Foto: Reuters "On je MVP. On bi moral biti trikrat zapored MVP lige," je po veliki zmagi o Jokiću govoril Bruce Brown, ki je bil z 21 točkami drugi strelec Denverja. Za Nuggetse je to 10. zmaga na zadnjih 12 tekmah in prva proti Celticsom po šestih zaporednih porazih. Največ so vodili za 18 točk.

Dvoboj se je začel s 35-minutno zamudo, potem ko se je na ogrevanju ob zabijanju ukrivil obroč. Brez Jamala Murrayja so domači že prvo četrtino končali z devetimi točkami naskoka. V vseh preostalih četrtinah so bili ves čas korak pred tekmeci in jim tudi v končnici niso dovolili priključka.

"So zelo dobra obrambna ekipa, velikokrat so na naš napad odgovorili s prevzemanjem in nekaj čudnimi dvoboji ena na ena. Na koncu pač moramo ostati zvesti svojemu načinu igre in ta poteka prek Jokića," je po prvi zmagi proti Bostonu na zadnjih sedmih tekmah dejal trener Mike Malone. "Vemo, da se bo vedno odločil prav. Proti dobri ekipi se žoga ne sme lepiti na roke igralcev, mora krožiti. Ko pridobiš nekaj prostora, ga moraš izkoristiti. To smo tudi storili in zadeli kar 17 od 30 poskusov za tri točke."

V minulem tednu izjemni Luka Dončić bo s svojimi Dallas Mavericks na delu spet v noči na torek, ko se bo v še enem teksaškem obračunu v gosteh pomeril s Houston Rockets. Chicago Bulls Gorana Dragića bodo v torek zjutraj po srednjeevropskem času še enkrat obračunali s Cleveland Cavaliers.

