Kopitar vse bližje rekordu franšize proti klubu, ki ga obožuje Dončić

V noči na sredo bo v ligi NHL zelo pestro. Na delu bo kar 11 ekip, med njimi tudi Los Angeles Kings, za katere brani barve najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar. Hrušičan se bo pomeril proti Dallas Stars in tako skušal zagreniti življenje ekipi, za katero stiska pesti njegov sloviti rojak, mladi košarkarski as Luka Dončić.

Hokejisti Los Angelesa bodo uvodno tekmo v koledarskem letu 2023 odigrani v noči na sredo. Na domačem ledu v dvorani Crypto.com bodo pričakali Dallas Stars, proti kateremu je kapetan Anže Kopitar v bogati karieri odigral že 66 tekem in zbral 58 točk (20 golov in 38 asistenc). Slovenski hokejski as je na večni klubski lestvici na visokem drugem mestu, več točk je proti Dallasu v zgodovini franšize zbral le Marcel Dionne (65 točk, 32 golov in 33 asistenc). Med vsemi udeleženci lige NHL v tej sezoni je več točk proti Dallasu od Kopitarja zbral le Patrick Kane (Chicago) – 73.

