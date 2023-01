Andrej Svečnikov je zadel odločilni kazenski strel, Antti Raanta je ubranil 24 strelov New Jersey Devilsov in Carolina Hurricanes so na novega leta dan zmagali s 5:4. Tako so svoj rekordni niz zmag podaljšali na 11.

Carolina Hurricanes so na zadnjih 17 tekmah zmagali 15-krat, oba poraza pa sta prišla po podaljšku. Nazadnje so izgubili šestega decembra v Anaheimu, po rednem delu tekme pa so nazadnje izgubili 23. novembra. Z zmago nad New Jersey Devils so se na lestvici vzhodne konference približali Boston Bruins (60 točk) na štiri točke.

Za to zmago so se morali sicer pošteno potruditi proti četrtouvrščeni ekipi vzhoda. Devils so trikrat izničili gol prednosti gostov, nato pa šest minut pred koncem povedli s 4:3 po zadetku Jesperja Bratta. Slabi dve minuti kasneje je izenačil Martin Nečas, v petminutnem dodatku pa golov ni bilo. Pri kazenskih strelih je bil kot edini uspešen Andrej Svečnikov.

"Večkrat smo netipično za našo igro oddali plošček tekmecu. Tega po navadi ne počnemo. Proti tako kakovostni ekipi si tega ne smeš privoščiti, saj se zaletijo v tvojo tretjino in bum ... Všeč pa mi je naša nepopustljivost," je razlagal trener Caroline Rod Brind'Amour.

V Bostonu bo kmalu vse pripravljeno za novoletno zimsko klasiko med Boston Bruins in Pittsburgh Penguins, ki se bodo na Fenway Parku merili drugega januarja (ob 20. uri po srednjeevropskem času).

Liga NHL, 1. januar:

Lestvica: