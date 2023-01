Vratar Philadelphie Kopitarju pokvaril zadnji večer v letu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Kopitar in Los Angeles Kings so v leto 2023 vstopili s porazom z 2:4 proti Philadelphia Flyers. Izjemno trd oreh je bil za Kingse vratar novinec pri Flyersih Samuel Ersson, ki je ubranil 27 strelov. Kljub temu hokejisti Los Angelesa ostajajo na tretjem mestu zahodne konference.

Los Angelesu se je po prvem delu nasmihala zmaga. Adrian Kempe in Phillip Danault sta poskrbela za vodstvi z 1:0 in 2:1. V drugem delu je poravnal Owen Tippett, v zadnjem pa sta zmago moštva iz Pensilvanije potrdila Noah Cates, ki je zadel ob igralcu manj na ledu, in Travis Konecny.

Anže Kopitar je bil na ledu 20 minuti in proti nasprotnim vratom sprožil en strel. V naslednjih dveh dneh bo moral Los Angeles razmisliti predvsem o igri v napadu. Nato pa ekipo iz Kalifornije čaka vroči derbi zahoda z Dallasom, ki si deli prvo mesto v konferenci z Vegasom. Na silvestrovo je Dallas s 5:2 ugnal San Jose. Gol in dve podaji je prispeval Joe Pavelski.

Liga NHL, 31. december:

Lestvica: