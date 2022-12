V ligi NHL odmeva sanjski niz Caroline

Anže Kopitar bo zadnjo tekmo v letu 2022 igral na silvestrovo, na predzadnji dan v letu pa so bile v ligi NHL na sporedu štiri tekme. Za najvišjo zmago večera sta poskrbela Edmonton, ki je s 7:2 nadigral Seattle, ter Nashville, ki je bil od Anaheima boljši s 6:1. New Jersey je s 4:2 zmagal v Pittsburghu in prekinil krizno obdobje, zelo vroča Carolina pa je ugnala Florido s 4:0 in potrdila prvo mesto v metropolitanski skupini ter drugo mesto na vzhodu in v ligi.

Hokejisti Caroline so dosegli že 10. zaporedno zmago in popravili rekord franšize, kar na 16 tekmah zaporedoma pa so osvojili vsaj točko. Vnovič je bil zelo razpoložen vratar Antti Raanta, ki v domači dvorani PNC Arena v Raleighu ni prejel gola in je zbral 19 obramb. Stefan Noesen v prvem delu ter Andrej Svečnikov in Teuvo Teravainen v drugem so tokrat zadeli ob igralcu več na ledu, Jesperi Kotkaniemi je v zadnji tretjini dosegel še četrti gol za domače.

McDavid še povečal prednost pred zasledovalci

Edmonton Oilers so se veselili zmage s 7:2 na gostovanju v Seattlu. Še enkrat več je blestel Kanadčan Connor McDavid, ki je v zadnji tretjini dosegel nov gol, prej pa prispeval podaje za štiri gole, tri v prvi tretjini, ki so jo gostje iz Kanade dobili s 4:0.

🔥 SEVEN IN SEATTLE 🔥



The #Oilers defeat the Kraken by a score of 7-2. #LetsGoOilers pic.twitter.com/nlp6OOoPPe — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) December 31, 2022

Na lestvici strelcev 25-letni McDavid prepričljivo vodi pred zasledovalci. Prvi je tako po številu golov, kot po številu podaj, skupaj pa je zbral že 72 točk. Prvi zasledovalec je njegov klubski soigralec Nemec Leon Draisaitl, ki je zbral 57 točk, danes pa na tekmi ni nastopil.

Nashville se je s 6:1 veselil zmage v Anaheimu. Gol in dve podaji je prispeval Filip Forsberg, gol in podajo Colton Sissons. Tekma je bila izenačena v prvi polovici, vse do 30. minute, ko je Rus Jakov Trenin zadel za 2:1. V drugi polovici tekme so zadevali le še gostje iz Tennesseeja.

New Jersey pa je s 4:2 slavil v Pittsburghu. Gostitelji so na tekmi vodili z 1:0 in 2:1, gostje pa so predvsem po zaslugi Jacka Hughesa, ki je zadel dvakrat, zmogli preobrat.

Slovenski hokejski as Anže Kopitar ponoči ni igral, zato pa bo pred novoletnim rajanjem danes s soigralci v Los Angelesu zabaval občinstvo na tekmi s Philadelphio.

Liga NHL, 30. december:

Lestvica: