Kralji nadaljujejo odlično, za vodilnimi na zahodu zaostajajo le še dve točki

Hokejisti Los Angeles Kings so vknjižili novo zmago, na gostovanju pri branilcu naslova Colorado Avalanche so zmagali po izvajanju kazenskih strelov (5:4) in so na tretjem mestu zahodne konference. Za Dallas Stars in Vegas Golden Knights, ki imata oba po 50 točk, zaostajajo le še dve točki. Kapetan Kraljev Anže Kopitar je igral dobrih 23 minutah, ni se vpisal med strelce ali podajalce.