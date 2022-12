Velika zmaga Kraljev: na kolenih vodilna ekipa zahoda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kralji so s 4:2 premagali vodilno ekipo zahodne konference Vegas.

Hokejisti Los Angeles Kings so vknjižili veliko zmago, s 4:2 so premagali vodilno ekipo zahodne konference Vegas Golden Knights, zdaj za pacifiškim rivalom zaostajajo le tri točke. Slovenski as Anže Kopitar je na ledu preživel slabih 24 minut, v tem času sprožil en strel na gol tekmeca in blokiral en strel Vegasa.

Kralji so se po porazu po kazenskih strelih pri Arizoni takoj vrnili na zmagovito pot in to kar proti vodilnemu moštvu zahodne konference Vegasu.

Gabriel Vilardi je v 12. minuti na noge dvignil domače navijače, a moral takoj zatem na kazensko klop, kar so gostje izkoristili in hitro izenačili. Sredi obračuna je Vegas v vodstvo popeljal nekdanji član LA Kings Brayden McNabb, a tudi to vodstvo ni zdržalo dolgo. Phillip Danault je s svojim desetim golom v sezoni priskrbel izenačenje, s katerim sta ekipi odšli na zadnji odmor.

Kralji za vodilnim Vegasom zaostajajo le tri točke. Foto: Guliverimage Alex Iaffalo je v 49. minuti Kalifornijce popeljal v novo vodstvo. Vegas je priključek ob koncu iskal brez vratarja, a se mu načrt ni izšel, Viktor Arvidsson je z golom v nebranjeno mrežo postavil končnih 4:2. Arvidssson in Danault sta tekmo končala z golom in dvema asistencama.

Kralji so vknjižili veliko zmago sezone − 20. − in so trenutno tretji v zahodni konferenci, drugi v pacifiški diviziji, tri točke za kolektivom in prestolnice igralništva.

Vrhunci srečanja:

Pred Kralji so le še Dallas Stars, ki so v pestrem torkovem sporedu s 3:2 strli Nashville Predators, zmagoviti zadetek je v zadnji minuti rednega dela dosegel Roope Hintz.

Poražena tudi vodilna ekipa lige, Carolina nadaljevala zmagovito

Tako kot Vegas je izgubilo tudi vodilno moštvo vzhodne konference oziroma lige Boston Bruins. Po izvajanju kazenskih strelov so Kosmatince premagali Sentorji iz Ottawe, edini natančni izvajalec med loterijo je bil Alex DeBrincat.

Gre pa še naprej odlično najbližjemu zasledovalcu Bostona Carolini Hurricanes, za deveto zaporedno zmago so nadigrali in s 3:0 premagali Chicago Blackhawks.

Zanesljivo zmago brez prejetega gola so vpisali tudi Washington Capitals, ki so s 4:0 odpravili NY Rangers, in s peto zaporedno zmago skočili na peto mesto vzhoda. Darcy Kuemper je zaustavil vseh 32 strelov Rangersov.

S štirimi goli razlike so New York Islanders premagali Pittsburgh Penguins (5:1), Vancouver Canucks pa San Jose Sharks (6:2). Prvaki iz Kolorada so izgubili pri Arizoni, Minnesota je s 4:1 slavila pri Winnipegu.

Edmonton je z zadetkom kapetana Connorja McDavida z 2:1 strl Calgary, Kanadčan je točko dosegel že na 16. zaporedni tekmi. Ob zmagi je s 46 obrambami blestel Stuart Skinner.

Buffalo je trenutno zakopan pod snegom, zato hokejisti moštva Sabres niso mogli odpotovati v Columbus. Foto: Reuters

Brez tekme v Columbusu

V Buffalu na severu ZDA še naprej pustoši snežna nevihta, tamkajšnji ekipi Sabres ni uspelo odpotovati v bližnji Columbus, kjer bi se morali pomeriti z Blue Jackets.

Liga NHL, 27. december:

Lestvica:

