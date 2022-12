Vodilni slavili pri hudičih, Pittsburgh zapravil lepo prednost, nova "kalifornijska zaušnica" za Vegas

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trenutno najboljša ekipa hokejske lige NHL, Boston Bruins, ki je v prejšnjem krogu doživela opozorilo na gostovanju v Ottawi, kjer so jo s 3:2 po kazenskih strelih premagali tamkajšnji Senators, je tokrat na gostovanju pri New Jersey Devils vknjižila 28. zmago sezone. Zmagali so s 3:1. Je pa po porazu s Kralji še drugič zapored izgubila vodilna ekipa zahoda Vegas Golden Knights, po izvajanju kazenskih strelov jo je premagalo eno najskromnejših moštev Anaheim Ducks.