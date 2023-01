Premagali še Prepeličeve, Zvezda na pragu končnice

Košarkarji Olympiacosa in Real Madrida so izkoristili spodrsljaje vseh treh vodilnih ekip v četrtkovih tekmah 17. kroga evrolige. Na vrhu lestvice je zdaj pet ekip z izkupičkom 11-6, desetouvrščena Crvena zvezda, ki je za zdaj izven mest za končnico, pa zaostaja zgolj dve zmagi. Zvezdaši so premagali Valencio Klemna Prepeliča, kar je njihova osma zmaga na zadnjih enajstih tekmah.

Klemen Prepelič Foto: Guliver Image Crvena zvezda je vse bližje prvi osmerici, ki se bo uvrstila v končnico. Na zadnjih desetih tekmah je prišla do sedmih zmag. Tokrat je s 77:75 premagala Valencio. S 25 točkami je izstopal Filip Petrušev, Nemanja Nedović jih je dal 19. Klemen Prepelič je za poraženo ekipo v 17 minutah na parketu dal tri točke.

Olympiacos je v petek zvečer pred domačimi gledalci premagal Armani Milano z 82:66, Real Madrid pa je bil prepričljivo boljši od Maccabi Tel Aviva (98:65). Šesto mesto na lestvici zaseda Fenerbahče (10-7), devet zmag pa imajo poleg Crvene zvezde še Maccabi, Žalgiris in Anadolu Efes, ki je bil v tem krogu ugnal Asvel Villeurbanne (78:72).

Četrtkov večer presenečenj v evroligi

Presenečenje četrtkovega večera je pripravila zadnjeuvrščena Alba Berlin, ki je na domačem parketu proti Baskonii vpisala svojo peto zmago (85:84). Gostje so zadeli 14 trojk, vendar v zadnji četrtini niso uspeli nadoknaditi deset točk zaostanka. Baski so prekinili niz šestih zmag in doživeli šesti poraz.

Zasluženo sta do zmag prišla tudi Virtus in Partizan. Italijani (to je njihova četrta zmaga na zadnjih petih tekmah) so s čvrsto obrambo presenetili Barcelono (83:75), ki je tri dni nazaj sredi Madrida v španskem prvenstvu premagala Real, Beograjčani pa so na krilih bučne publike v zadnji četrtini nadigrali Francoze (100:80). Partizan je zmagal četrtič v nizu in se po zmagah izenačil z mestnim tekmecem Crveno zvezdo.

Beograjski Partizan je vknjižil že četrto zaporedno zmago v evroligi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Visok poraz je doživel Fenerbahče na gostovanju v Kaunasu (86:66). Turki so pri izkupičku 10-7, Žalgiris pa se je povzpel na 9-8. To je bila njegova tretja zmaga na zadnjih štirih tekmah. Peti zaporedni poraz je doživel Panathinaikos (6-11), ki v Münchnu ni bil kos Bayernu. Tako kot pri Barceloni Mike Tobey tudi Žan Mark Šiško ni bil v postavi Bavarcev.

