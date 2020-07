Sudansko presenečenje: jabolko z najvišjega drevesa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pretekli mesec je minilo deset let od smrti enega od najvišjih košarkarjev v zgodovini lige NBA Manuta Bola. Njegov sin Bol Bol do danes še ni vknjižil uradnega nastopa v ligi NBA. A glede na pripravljalne tekme v Orlandu, kjer je bil mladi sudanski center veliko presenečenje moštva Denver Nuggets, si lahko v kratkem obeta ognjeni krst.

Ne Vlatko Čančar, presenečenje moštva Denver Nuggets se imenuje Bol Bol. V Kartumu rojeni, v ZDA vzgojeni Sudanec, ki pri dvajsetih letih v višino meri zavidljivih 218 centimetrov, v svoji statistiki še nima vpisanega nastopa na uradni tekmi lige NBA. Morda si ga lahko obeta v soboto, ko se bo njegovo moštvo udarilo z Miamijem. Obeti so dobri, saj je kot eno največjih presenečenj in tudi atrakcij navdušil na pripravljalnih tekmah pred odmrznitvijo lige.

Njegov krst je bil sanjski. Tekmo proti Washingtonu je začel kar v prvi peterki, ob zmagi (89:82) pa v debelih 32 minutah vknjižil dvojnega dvojčka (16 točk, 10 skokov), v statistiko pa so mu vpisali še šest blokad. Še več, kar 35 minut je pod košema preživel tudi na tekmi proti New Orleansu, ki jo je Denver sicer izgubil (119:104), 15 točkam pa je dodal po tri skoke in asistence ter dve blokadi.

Priložnost je dobil tudi na tretji in obenem zadnji Denverjevi pripravljalni tekmi v Orlandu, in sicer v noči na torek, ob porazu proti Orlandu. V slabih 20 minutah je dosegel deset točk, ujel šest odbitih žog, soigralcu namenil asistenco, tekmecu pa blokado. Sprožil je tudi dva meta za tri točke in bil obakrat uspešen.

Kdor čaka, dočaka. Foto: Getty Images

Iz druge vrste ...

"Dolgo sem čakal, trdo delal in upal na priložnost," je po prvih minutah med zvezdniki v ligi NBA dejal Bol, ki kljub ekstremni višini še zdaleč ni ukoreninjen na centrskem položaju. Še več, prav zaradi gibljivosti in metov z razdalje, ga lahko trener umešča na več igralnih položajev. Strokovnjaki mu sicer očitajo še kar nekaj pomanjkljivosti, predvsem pri izkoriščanju prostora in selekciji metov. A z raznovrstnostjo je nedvomno opozoril nase.

V Denverju ob tem upajo, da se bodo izkazali za zmagovalce nabora leta 2019. Pred dobrim letom so namreč prevzeli pravice za Bola, ki ga je sicer šele v drugem krogu (44. izbor) v svoje vrste sprva povabil Miami.

Bol Bol v dresu Oregona Foto: Getty Images

Pred tem je Bol kotiral precej višje, a so njegove delnice strmoglavile zaradi grde poškodbe noge. Pred tem se je dokazoval v univerzitetni ekipi Oregon, medtem ko se je v srednješolski konkurenci veliko selil ter bil razpet med Kalifornijo, Kansasom in Nevado. "Dokazal bom, da so se motili o meni," je večkrat dejal 218 centimetrov visoki Afričan.

Če velja reklo, da jabolko ne pade daleč od drevesa, je v Bolovem primeru jabolko padlo z najvišjega drevesa. Mladeničev oče Manute Bol je namreč z 231 centimetri veljal za enega od dveh najvišjih košarkarjev v zgodovini lige NBA. Za "žiletko" naj bi bil višji le romunski velikan Gheorghe Muresan. Prav zaradi znanega očeta je njegova zgodba še bolj edinstvena.

Z roko je Manute Bol dosegel višino 318 centimetrov. Foto: Getty Images Bolov oče: previsok za nogomet, za košarko pač ne

Za razliko od v ZDA vzgojenega sina Bola, ki se je v mlajših kategorijah že predstavil tudi v ameriški reprezentanci, enega od kar desetih otrok iz dveh zakonov, je Manute kot predstavnik plemena Dinka odraščal v Turaleiu v Sudanu. Da si lahko obeta ekstremno višino, je bilo mogoče pričakovati že po najbližjih sorodnikih. Tako mama kot oče sta namreč prerasla mejo dveh metrov, pradedek pa naj bi bil visok kar 236 centimetrov.

Prav višina je bila tudi ena od največjih ovir pri napredovanju v nogometu kot njegovi prvi športni ljubezni. Telo mu je narekovalo predvsem vključitev v košarko. Ne le zaradi 231 centimetrov višine, temveč tudi zaradi dolgih nog in raztega rok 260 centimetrov.

Zgodba o ubitem levu

Še preden ga je košarka ponesla v Združene države Amerike, kjer je še v obdobju nekoliko manj donosnih pogodb nato v ligi NBA zaslužil slabih šest milijonov ameriških dolarjev, je Manute v Sudanu živel družinsko-pastirsko življenje. "Med kravami res nisem vedel, kaj je košarka," je s svojimi afriškimi zgodbami pozneje navduševal Američane. Njihovo pozornost je pritegnila predvsem zgodba o tem, kako se je nekega dne lotil leva.

Kot je pojasnjeval v knjigi in televizijskih oddajah, je z družino v okolici svoje vasi veliko pešačil, zaradi zveri pa je imel ob sebi vedno sulico. Ko je eden od številnih bratrancev umrl zaradi bližnjega srečanja z levom, je Manute pograbil sulico, se odpravil na pohod, našel spečega leva in ga hladnokrvno ubil.

V ligi NBA je Bol starejši igral za Washington, Golden State, Philadelphio in Miami. Foto: Getty Images

Selitev v ZDA

S košarko se je pobliže seznanil šele kot najstnik. Kot vojak je postal košarkar in zaigral tudi za reprezentanco. Tako je padel v oko ameriškim oglednikom, ki so že tedaj okrepitve iskali na drugih celinah. Kljub jezikovnim težavam se je pri 21 letih odpravil v ZDA, kjer so bili navdušeni nad njegovo višino, a zaskrbljeni nad skromno telesno maso in šibko močjo. Tudi v najboljših letih je Bol tehtal le dobrih 90 kilogramov, a se je leta 1985 iz študentske košarke vendarle preselil v ligo NBA.

Na naboru leta 1985 ga je izbral Washington, pri katerem je odigral večji del svoje kariere. Zaradi omejenih gibalnih sposobnosti se trenerji nanj niso mogli zanašati pri hitrejši igri ali pri fizičnih dvobojih, zato je večji del kariere stavil predvsem na višino in dolge roke, s katerimi je rad blokiral tekmečeve mete.

Posebnosti: najvišji in najnižji

Ko je igral za Washington, je bil njegov soigralec tudi Muggsy Bogues . Nekdanji ameriški reprezentant je v zgodovino lige NBA še danes zapisan kot najmanjši košarkar. Visok je bil, za košarkarje zelo skromnih, 160 centimetrov.

Kar dvakrat v svoji karieri je Bol na eni tekmi nasprotnikom namenil kar 15 blokad. Njegov strelski rekord je 18 točk, skakalni pa 19 skokov.

3. 3. 1993 je v dresu Philadelphie Phoenixu natresel 18 točk. Pri tem pa je zanimivo, da je prav vse dosegel z meti za tri točke. V celotni karieri je sicer dosegel 43 trojk (205 poskusov).

Kljub 231 centimetrov višine ni nikoli presegel sto kilogramov telesne teže. Foto: Getty Images

1.599 točk, 2.086 blokad

V desetletni karieri v ligi NBA je sudanski center zaigral na 624 tekmah in zamenjal štiri klube. Z izjemo sezone novinca pri Washingtonu mu je večinoma pripadla vloga rezervnega centra, ki je v igro s klopi vstopal s posebnimi nalogami. Strelsko ni bil nikoli pretirano navdahnjen (povprečje 2,6 točke na tekmo). Tudi pri skokih oziroma v njegovem primeru predvsem ujetih odbitih žogah, ni izstopal (4,2 skoka na tekmo).

Manute Bol (16. 10. 1962−19. 6. 2010) Foto: Getty Images Zato pa so bile njegova "specialiteta" blokade. V prav v vseh sezonah je imel namreč povprečje blokad višje od povprečja doseženih točk, s čimer je edini košarkar v zgodovini lige s tovrstno statistično posebnostjo. Skupno je tekmecem namenil kar 2.086 "banan" (točk le 1.599). V tem elementu obrambne košarkarske igre pa je bil najboljši v sezoni 1985/86, ko je v povprečju zbral kar pet blokad na tekmo.

Ligi NBA je v slovo pomahal leta 1995. Kariero je nato podaljšal v ligi CBA (Florida), enajst tekem je v sezoni 1996/97 odigral v italijanski ligi kot član Forlija, preizkusil pa se je tudi v Katarju.

Kariero je končal zaradi revmatoidnega artritisa in se posvetil vlogi aktivista pri pomoči Sudanu. Kot je večkrat pojasnil, ni nikoli pozabil, od kod izvira, zato je nemalo ameriških "zelencev" poslal v domovino. Tja se je pogosto odpravil tudi sam, zaradi vojne in zavezanosti krščanstvu pa se je občasno znašel v neugodnem položaju. Lokalne oblasti mu med drugim skoraj pol leta niso dovolile zapustiti države.

Zaradi težav z ledvicami je v 48. letu starosti umrl 19. junija 2010.