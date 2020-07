Foto: Getty Images

V mogočnem Disneyjevem kompleksu v Orlandu na Floridi, kjer so bila vsa zadnja testiranja na novi koronavirus negativna, odštevajo ure do prvih pripravljalnih tekem pred nadaljevanjem lige NBA. Prve štiri tekme bodo na sporedu že v noči na četrtek. Na parket bosta stopili tudi moštvi Gorana Dragića in Vlatka Čančarja, saj se bo Miami pomeril s Sacramentom, Denver pa se bo udaril z Washingtonom. Luka Dončić bo igralski post prekinil dan pozneje na tekmi Dallas–LA Lakers.

Na pravo nadaljevanje sezone bo sicer treba počakati še dodaten teden, ko se bo v Orlandu nadaljeval boj za končnico. So pa lahko predstavniki ameriške sedme sile v torek prvič vkorakali v eno od treh dvoran, ki bodo gostile tekme.

Američani so se v velikem loku izognili praznini v dvorani. Tako je igrišče obdano z mogočnimi digitalnimi zasloni. Poskrbljeno bo tudi za zvočno kuliso. Zapisnikarska miza bo zaščitena s pleksisteklom. Ob sredinskem logopitu lige je velikanski napis "Black lives matter" (Življenja temnopoltih štejejo). Zanimiv pa je tudi pogled na klopi za rezervne igralce, ki so v resnici stoli, med katerimi je 1,8 metra razmika.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images Foto: Getty Images

Here is the NBA restart court in Orlando: the spaced out chairs are the socially distanced bench, Black Lives Matter is written on the court. pic.twitter.com/XGJu1w4QLC