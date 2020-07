Dragić hvaležen: To je nekaj neverjetnega, kar so storili

Vse bližje je datum, ko se bo košarkarska liga NBA nadaljevala, medtem pa košarkarji pilijo formo in se skušajo uigrati, da se bodo v balončku v Orlandu pokazali v čim boljši luči. Ker so povsem izolirani od svojih družin, so se pri Miami Heat spomnili lepe ideje, ki je razveselila Gorana Dragića in preostale člane moštva.

Ko se je sredi marca liga NBA zaradi koronavirusa prekinila, so se vodilni v ligi na vse kriplje začeli truditi in iskati rešitve, da bi letošnjo sezono pospravili pod streho. Ekipe so pripeljali v zabaviščni park Walt Disney World v Orlandu, kjer veljajo posebni protokoli.

V balončku, kot so ga poimenovali, so nastanjeni le ekipe in spremljevalno osebje, ki je potrebno za zagon lige - ta se bo nadaljevala 30. julija.

The guys had quite the family surprise when they walked into our NBA Bubble team room for the first time ❤️ #HEATCulture pic.twitter.com/RCMtccPjzK — x - Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 14, 2020

Vsem je najtežje, da so v časih koronavirusa, ki ima v ZDA veliko moč, umaknjeni od svojih družin.

In pri Miamiju so naredili nekaj, zaradi česar je košarkarjem zaigralo srce. "To je nekaj neverjetnega, kar so storili. Vsi smo bili presenečeni, ko smo videli našo garderobo. Na stenah so namreč slike naših družinskih članov. Nekaj posebnega je. Vemo, da bomo tu dolgo časa. Hvaležni smo, ker so nam to naredili. Vsakič, ko imamo sestanek, kosilo, vidiš svoje otroke, ženo, brate … Košarkarji drugih ekip, ki so šli mimo naše garderobe, so bili presenečeni in rekli, poglej, kaj imajo oni," je z velikim zadovoljstvom razlagal kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance.