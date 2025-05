"To se zgodi po nekaj minutah na igrišču z Goranom Dragićem":

Dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret se je skupaj s trenerjem Romanom Krajnikom (tudi on je v Miamiju) odločila, da v letošnji sezoni močno oklesti svoj tekmovalni program. Nastopila bo samo na treh prizoriščih, in sicer na tekmah svetovnega pokala v Innsbrucku (od 25. do 29. junija) in Kopru (5. in 6. september) ter na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji (od 21. do 28. septembra). Preostali del sezone bo namenila treningu in plezanju v skali, veliko časa in pozornosti pa bo usmerila tudi v projekt botrstvo v športu, katerega ambasadorka je.

Ambasadorka projekta Botrstvo v športu

Kot je povedala v nedavnem intervjuju za Sportal, je ta vloga zanjo ogromen korak in velika odgovornost. "Še vedno čutim izredno veliko strahospoštovanje do te vloge. Zavedam se, da bo težko preseči znesek, ki ga je pred mano zbral Gogi (Goran Dragić je zbral 885.983 evrov, op. p.), oz. je to skoraj nemogoče, lahko pa obljubim, da se bom potrudila po najboljših močeh. Vse, kar se bo na koncu nabralo, bo za dober namen in bo super. Ves čas bo na voljo doniranje s SMS-sporočili JANJA5 ali JANJA10 na 1919."

Preostale aktivnosti bo razkrila v kratkem.

