22 moštev najkakovostnejše košarkarske lige na svetu se zadnjih deset dni na nadaljevanje sezone pripravljajo v Orlandu, kjer bo vodstvo tekmovanja poskušalo izpeljati prekinjeno sezono.

Skrajšan igralni čas na prvi pripravljalni tekmi

Zaradi dolge prekinitve – pandemija novega koronavirusa je ligo prekinila sredi marca – 22-erico, ki je še v igri za naslov prvaka, pri vračanju v tekmovalni ritem čaka sprememba. Vsaka ekipa bo med 22. in 28. julijem odigrala tri pripravljalne tekme.

Pred nadaljevanjem sezone bo vsako moštvo odigralo tri pripravljalne dvoboje. Na prvem bodo četrtine namesto 12 minut dolge deset. Foto: Reuters Na prvi bo igralni čas skrajšan. Četrtine bodo namesto 12 minut dolge deset minut. NBA je pravila nekoliko priredila, saj ne želi preobremeniti košarkarjev, ki so bili štiri mesece brez pravih tekem, prav tako je pravilo sprejela, ker moštva v Disney Worldu še niso v postavah, v katerih bodo nastopila, ko se bo sezona nadaljevala. Nekateri namreč še čakajo na določene igralce.

"Verjamem, da so se za to potezo odločili zaradi varnosti igralcev. Ti niso v povsem enakem kondicijskem stanju, kot bi bili na navadnem trening kampu," je odločitev vodstva tekmovanja komentiral trener Orlanda Steve Clifford. Preostali pripravljalni tekmi bosta potekali po ustaljenih pravilih, z 12-minutnimi četrtinami.

Brooklyn Nets z novo močjo



Moštvo Brooklyn Nets, ki so ga zdesetkale poškodbe in novi koronavirus, je pred nadaljevanjem prekinjene sezone v svoje vrste pripeljalo še enega košarkarja. Do konca sezone bo tako zanje igral Justin Anderson, ki je pred tem igral v razvojni ligi severnoameriškega prvenstva NBA.

Dončićevi nad Lakerse, Dragićevi proti Sacramentu, Čančarjevi z Washingtonom

V nadaljevanju sezone bomo na delu videli tudi vse tri klube s slovenskim pridihom. Dallas Mavericks Luke Dončića je ob prekinitvi zasedal sedmo mesto zahodne konference, Denver Nuggets, katerega član je Vlatko Čančar, je bil tretji na zahodu, Miami Heat Gorana Dragića pa četrti na vzhodu. Dallas Mavericks Luke Dončića bo prvo pripravljalno tekmo odigral v četrtek proti LA Lakers LeBrona Jamesa. Foto: Reuters

Dončićevi bodo prvo pripravljalno tekmo odigrali v četrtek proti LA Lakers (petek ob 1. uri po slovenskem času), nadaljevali v nedeljo proti Indiana Pacers, priprave pa končali v torek (28. julija) z obračunom proti Philadelphii.

Dragićevi pripravljalni niz začenjajo v sredo proti Sacramento Kings, v soboto bodo igrali z Utah Jazz, v torek pa še z Memphis Grizzlies.

Denver Čančarja se bo v sredo pomeril z Washington Wizards, v soboto z New Orleans Pelicans, v ponedeljek pa še z Orlando Magic.

Naslov bodo branili člani Toronto Raptors. Foto: Reuters

Nadaljevanje rednega dela 30. julija

Redni del NBA se bo nadaljeval 30. julija – v njem bo vsaka ekipa odigrala osem tekem –, končal pa se bo 14. avgusta. Končnica se bo, če bo šlo vse po načrtih, začela 17. avgusta, finale pa 30. septembra.

Spored 33 pripravljalnih tekem: Sreda, 22. julij

Orlando Magic - LA Clippers

Washington Wizards - Denver Nuggets

New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets

Sacramento Kings - Miami Heat Četrtek, 23. julij

San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers - Indiana Pacers

Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers

Phoenix Suns - Utah Jazz Petek, 24. julij

Memphis Grizzlies - Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder - Boston Celtics

Houston Rockets - Toronto Raptors Sobota, 25. julij

Los Angeles - Orlando Magic

Milwaukee Bucks - Sacramento Kings

Miami Heat - Utah Jazz

Brooklyn Nets - San Antonio Spurs

LA Clippers - Washington Wizards

Denver Nuggets - New Orleans Pelicans Nedelja, 26. julij

Philadelphia 76ers - Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns - Boston Celtics

Indiana Pacers - Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers - Toronto Raptors

Houston Rockets - Memphis Grizzlies Ponedeljek, 27. julij

Washington Wizards - Los Angeles Lakers

Sacramento Kings - LA Clippers

Utah Jazz - Brooklyn Nets

Orlando Magic - Denver Nuggets

New Orleans Pelicans - Milwaukee Bucks Torek, 28. julij

Memphis Grizzlies - Miami Heat

Toronto Raptors - Phoenix Suns

San Antonio Spurs - Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers

Boston Celtics - Houston Rockets

Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers

Uvodnih osem tekem nadaljevanja rednega dela lige NBA: 30. julij:

Utah – New Orleans, 18.30 (po slovenskem času, 00.30 – 31. julij)

LA Clippers – LA Lakers, 21.00 (03.00 – 31. julij) 31. julij:

Orlando – Brooklyn, 14.30 (20.30)

Memphis – Portland, 16.00 (22.00)

Phoenix – Washington, 16.00 (22.00)

Boston – Milwaukee, 18.30 (00.30 – 1. avgust)

Sacramento – San Antonio, 20.00 (02.00 – 1. avgust)

Houston – Dallas (Luka Dončić), 21.00 (03.00 – 1. avgust)

