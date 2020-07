Zvezdniki kapljajo na Florido, Dončićev znanec pozitiven

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi strelec severnoameriške košarkarske lige NBA James Harden prispel v Orlando, kjer se bo konec meseca nadaljevalo tekmovanje, Harrison Barnes pa je bil pozitiven na novi koronavirus in bo morala ekipa Sacramento Kings nanj še malo počakati. Na Florido je prispel tudi prvi zvezdnik Denverja Nikola Jokić.

28-letni Američan Harrison Barnes je v karieri igral za tri klube. Najprej je štiri leta branil barve Golden State in z njim osvojil naslov prvaka, se nato leta 2016, ko je z izbrano vrsto ZDA na olimpijskem turnirju v Braziliji osvojil zlato medaljo, preselil v Dallas, kjer je vztrajal tri leta in si delil slačilnico tudi s slovenskim asom Luko Dončićem, konec februarja 2019 pa je moral spakirati kovčke in se preseliti v Kalifornijo k Sacramentu, kjer je v prejšnji sezoni povprečno na tekmo dosegal 14,3 točke.

Igralci se počasi zbirajo v Disneyjevem zabavišču v Orlandu, kjer bo 22 klubov NBA 11. marca prekinjeno sezono nadaljevalo 30. julija, je sporočila najmočnejša košarkarska liga na svetu.

James Harden je prispel na Florido, njegov zvezdniški soigralec Russell Westbrook pa se do nadaljnjega ne bo družil s soigralci. Foto: Reuters

James Harden, ki je pred premorom s povprečjem 34,4 točke na tekmo vodil na lestvici strelcev, je v kamp svoje ekipe na Floridi prispel sinoči, pet dni potem, ko se je večina njegovih soigralcev že vselila v hotel, in ga pred treningi čaka še karantena. Ekipa razloga za njegov poznejši prihod ni objavila.

The Beard has arrived! 🛬 pic.twitter.com/WrTZMclEDh — Houston Rockets (@HoustonRockets) July 15, 2020

Še vedno pa ni prišel njegov soigralec Russell Westbrook, ki je bil pozitiven na testiranju, zanj se sploh še ne ve kdaj in če bo sploh prišel.

Približno ob istem času kot Harden je v zavarovano okolje v Orlandu prišel tudi član Denverja Nikola Jokić. Srbski zvezdnik je bil prejšnji mesec pozitiven v svoji domovini ter so mu po nekaj negativnih testih v izolaciji vendarle dovolili, da se je pridružil soigralcem, poroča STA.