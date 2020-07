Nova okužba v ligi NBA: pozitiven tudi Westbrook

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je trener moštva Houston Rockets Mike D'Antoni za ameriške medije v Orlandu dejal, da ga odsotnost Westbrooka in Hardna ne skrbi in da to ne bo imelo vpliva na priprave moštva na nadaljevanje sezone. Razloga za odsotnost obeh zvezdnikov pa ni podal.

Kasneje je Westbrook potrdil, da se je okužil z virusom sars-cov-2. "Bil sem pozitiven na covid-19 pred odhodom v Orlando. Trenutno se počutim v redu, sem izoliran od ostalih in komaj čakam, da se kmalu pridružim soigralcem, ko mi bodo to dovolili," je sporočil 31-letni organizator igre.

Houston je pred prekinitvijo lige NBA zasedal peto mesto zahodne konference. Liga se bo po začrtanem programu vodstva tekmovanja predvidoma nadaljevala 30. julija v športnem kompleksu zabaviščnega parka Walt Disney v Orlandu. Houston bo 31. julija prvi obračun v "mehurčku" lige NBA odigral proti moštvu Dallas Mavericks, za katere igra slovenski zvezdnik Luka Dončić.

