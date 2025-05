Po informacijah, ki prihajajo iz ZDA, so LA Lakers vodilni kandidati za prihod 22-letnega branilca Jalena Greena, ki bi se lahko vrnil v rodno Kalifornijo. V taboru Luke Dončića po zgodnjem izpadu iz končnice, potem ko so morali v prvem krogu priznati premoč Minnesoti Timberwolves, že zrejo proti naslednji sezoni in okrepitvah, ki bi morebiti obogatile moštvo.

Green, ki velja za eksplozivnega košarkarja, je v dresu Houston Rockets v povprečju dosegal 21,0 točke, 4,6 skoka in 3,4 asistence na tekmo v rednem delu sezone, medtem ko mu je povprečje v končnici padlo na 13,3 točke, 5,4 skoka in 2,9 asistence na tekmo.

A ker v taboru Lakers želijo košarkarje, ki bodo obrambno naravnani, se poraja vprašanje, ali je Green res pravi kandidat. Trener Ime Udoka ga je v sezoni večkrat posadil na klop ravno zaradi pomanjkanja obrambne discipline.

Bi bil Green prava okrepitev?

V teoriji bi Green lahko pomagal Luki Dončiću, vendar bosta generalni direktor LA Lakers Rob Pelinka in glavni trener JJ Redick zagotovo razmislila, kakšno dodano vrednost, če sploh, bi Green lahko imel.

Če se Lakers odločijo za menjavo, bo Houston v zameno najverjetneje zahteval bodisi Austina Reavesa bodisi Doriana Finneyja-Smitha in dodatne izbore na naboru. Gre za visoko ceno za igralca, ki ima sicer potencial, a še ni dokazal, da lahko nosi ekipo na najvišji ravni.