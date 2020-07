Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dallas Mavericks se v zabaviščnem parku Orlando na Floridi, tako kot košarkarji ostalih moštev lige NBA, v laboratorijsko nadziranem okolju pripravljajo na nadaljevanje sezone. Včeraj so opravili prvi skupni trening po 11. marcu, ko je zaradi pojava okužbe s koronavirusom v ligi, vodstvo lige NBA ustavilo vse aktivnosti, našli pa so tudi čas za nekoliko drugačne mete. Preverite, kaj je uspelo Luki Dončiću ...

21-letni slovenski košarkar Luka Dončić, ki bo v nadaljevanju sezone v marca prekinjeni ligi NBA, na hrbtni strani svojega dresa poleg številke 77 nosil še slogan enakopravnost, je koš dosegel z odbojem žoge od roba konstrukcije na stropu plesne dvorane Coronado Ballroom, v kateri so Dončić in druščina včeraj popoldne opravili skoraj tri ure trajajoči trening.

Ta ni bil tako zahteven, kot so bili vajeni iz predkoronskega obdobja, saj je bil sploh prvi skupni trening po štirih mesecih prisilnega igralnega premora.

Trener Rick Carlisle je bil nad vnemo ekipe navdušen. "Lepo se je vrniti. Vsi smo pogrešali vonj telovadnice. Opravili smo zares dober, produktiven trening. Raven entuziazma med fanti je zelo visoka," je pohvalil ekipo.

"Zavedamo se, da smo se znašli sredi zgodovinske situacije. Nadaljevanje sezone se bo v zgodovino zapisalo kot eden najbolj posebnih dogodkov v zgodovini športa in naši fantje se tega zavedajo," je poudaril glavni strateg Mavsov, ki ni prvič v zabaviščnem parku v Orlandu.

Leta 2008 je prav na tem mestu, ki je zdaj spremenjen v NBA varnostni mehurček, počitnikoval z družino, z ženo Donno in takrat štiriletno hčerko Abby. Nekaj dni po koncu počitnic je prevzel vajeti Dallasa.

Košarkarji Dallasa so v Orlando prispeli v sredo, v petek pa so začeli s treningi. Še prej so opravili testiranje na novi koronavirus.

Sezona lige NBA se bo začela 30. julija, Dallas za začetek čaka ekipa Houston Rockets z izjemnim Jamesom Hardenom na čelu.

