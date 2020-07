Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Dončić in Kristaps Porzingis sta prvi imeni ekipe Dallas Mavericks. Foto: Reuters

Konec julija naj bi se nadaljevala košarkarska liga NBA, a je zaradi koronavirusa v zraku še vedno veliko negotovosti. V Orlandu bodo želeli drago prodati kožo tudi košarkarji Dallas Mavericks, ki se bodo naslanjali na prva zvezdnika Luko Dončića in Kristapsa Porzingisa. Latvijec je med drugim spregovoril tudi o sodelovanju s slovenskim košarkarjem.

Zaključek letošnje sezone bo v Orlandu v zabaviščnem parku Walt Disney World skušalo izpeljati do konca 22 ekip. Ni malo takšnih košarkarjev, ki izpostavljajo, da bi bilo bolje sezono predčasno zaključiti. ZDA so še vedno žarišče koronavirusa, povrhu vsega pa so košarkarji že skoraj štiri mesece zunaj tekmovalnega pogona.

Do začetka končnice bodo morali sprva odigrati osem tekem, nato pa se bodo podali v izločilne boje. Mesto med osmerico na zahodu ima že zagotovljen Dallas, katerega član je Luka Dončić.

"Ne verjamem, da bova naredila korak nazaj. Gledava naprej."

Navijači Mavericks veliko pričakujejo tako od slovenskega košarkarja kakor tudi od Kristapsa Porzingisa. V tej sezoni sta bila oba nekajkrat na stranskem tiru, kamor so ju prikovale poškodbe. Zato sta skupaj odigrala manj tekem, kot sta pričakovala.

A to ne bo vplivalo na vnovičen "začetek" lige, poudarja Latvijec: "Ne verjamem, da bo težko. Odkar sva prišla nazaj v Dallas, delava skupaj. Ko se bova še nekoliko bolj spoznala na igrišču, bo kemija še boljša. Ne verjamem, da bo bova naredila korak nazaj. Gledava naprej."

Zaradi pandemije koronavirusa je odprtih veliko vprašanj, odgovore pa bodo vodilni v ligi in košarkarji na Floridi dobivali sproti. Da bi preprečili vstop sovražnika številka ena na svetu, so se odločili, da bodo v Orlando, kjer bodo strogi varnostni ukrepi, lahko pripotovali košarkarji, ki bodo dvakrat negativni.

"Mislim, da lahko presenetimo ljudi"

"Nisem osredotočen na strah. Ko bomo v balončku, bomo videli, kako in kaj. Da bi se odpovedali sezoni, ni bilo nikoli v moji glavi. Pripravljen sem na vrnitev na parket in igrati igro, ki jo imam rad," pravi Porzingis, ki bo tako kot Dončić premierno zaigral v končnici: "Ne glede na ta podatek bom skušal igrati na najvišji možni ravni doslej. Nevarna ekipa smo. Mislim, da lahko presenetimo ljudi."

Pred uradnim nadaljevanjem lige, ki je predvideno za 31. julij, bodo košarkarji Dallasa v zabaviščnem parku odigrali še tri pripravljalne tekme. 23. julija jih čaka prvi test proti osrednjim favoritom LA Lakers na čelu z LeBronom Jamesom. Tri dni pozneje bodo nasproti stali košarkarji Indiana Pacers, 28. julija pa bo nasproti stala še kakovostna Philadelphia.